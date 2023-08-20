Англия20 августа 2023, 18:30 | Обновлено 20 августа 2023, 18:47
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Вест Хэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 20 августа в 18:30 по Киеву
20 августа 2023, 18:30 | Обновлено 20 августа 2023, 18:47
2391
5
20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Вест Хэм» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хем - ЧелсиСмотреть трансляцию
Стартовые составы команд
Come on Chelsea! 🔵@ParimatchUK | #WhuChe pic.twitter.com/uKTJBx2gM3— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2023
Home Hammers ⚒️ pic.twitter.com/VYqQq5gnTI— West Ham United (@WestHam) August 20, 2023
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Карни Чуквуэмека (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
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