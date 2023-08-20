20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Вест Хэм» и «Челси».

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Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд