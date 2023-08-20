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Чемпионат Англии
Вест Хэм
20.08.2023 18:30 – 39 1 : 1
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 августа 2023, 18:30 | Обновлено 20 августа 2023, 18:47
2391
5

Вест Хэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 20 августа в 18:30 по Киеву

20 августа 2023, 18:30 | Обновлено 20 августа 2023, 18:47
2391
5
Вест Хэм – Челси. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 августа состоится матч 2-го тура АПЛ между клубами «Вест Хэм» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Лондон Стэдиум» в Лондоне.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вест Хем - Челси
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Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

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События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Карни Чуквуэмека (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Наиф Агер (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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GloryUkraine
Навіщо Мудрику дали десятку, якщо все одно тримають в запасі?
Дивне рішення.
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+5
Alex Komnin
Слабейший Челси. Куча непонятных африканцев в составе. 
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+1
Mr Voevudskiy
Опять чебурек в старте.. ппц
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+1
romanchik.8409
Так,ладно на кого...ЧукаМека бокопор тот ещё 
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0
Кепа Ларисабродяга
Да Это ппц... тренера меняются, а он сидит на банке
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0
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