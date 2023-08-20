Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм - Челси - 3:1. Видео голов и обзор матча
Англия
20 августа 2023, 23:31 | Обновлено 20 августа 2023, 23:35
37
0

Вест Хэм - Челси - 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

20 августа 2023, 23:31 | Обновлено 20 августа 2023, 23:35
37
0
Вест Хэм - Челси - 3:1. Видео голов и обзор матча

В матче 2-го тура АПЛ «Челси» в большинстве проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3).

Вест Хэм – Челси 3:1

Голы: 1:0 – 7 Агерд, 1:1 – 28 Чуквуэмека, 2:1 – 53 Антонио, 3:1 – 90, пенальти Лукас Пакета.

Вест Хэм – Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 81), Соучек, Лукас Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Боуэн, Антонио (Форнальс, 76).

Челси – Санчес, Гюсто (Берстоу, 83), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Кайседо, 61), Галлахер (Мадуэке, 75), Фернандес, Чуквуэмека (Мудрик, 46), Стерлинг, Джексон.

Предупреждения: Агерд (13), Лукас Пакета (35), Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Эмерсон (45), Джексон (72).

Удаление: Агерд (67).

По теме:
Астон Вилла - Эвертон - 4:0. Видео голов и обзор матча
Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов
Жирона - Хетафе - 3:0. Видео голов и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Вест Хэм - Челси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Футбол | 20 августа 2023, 21:16 130
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями

Коллектив Патрика ван Леувена в очередной раз отдал соперникам второй тайм

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Футбол | 20 августа 2023, 07:15 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо

В Одессе состоится матч 4 тура украинской Премьер-лиги

Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Футбол | 20.08.2023, 06:35
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
Футбол | 20.08.2023, 22:20
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
ЯРМОЛЕНКО: «Ничего страшного нет, надо поднимать голову и идти дальше»
Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Футбол | 20.08.2023, 20:35
Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Полтайма в большинстве. Челси уступил Вест Хэму, Мудрик сыграл второй тайм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
Йожеф САБО: «Боженька помог Динамо пройти Арис»
18.08.2023, 17:11 30
Футбол
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
19.08.2023, 16:27 6
Другие виды
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
19.08.2023, 05:00 9
Баскетбол
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
Лунин пропустил на 3-й минуте, но Реал победил Альмерию
19.08.2023, 22:33 9
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Альмерии уже на 3-й минуте матча
19.08.2023, 20:41 23
Футбол
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
20.08.2023, 04:47 4
Футбол
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
ВИДЕО. Мухова показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.08.2023, 11:57 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем