20 августа на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Челси». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени

Вест Хэм

Команда при Дэвиде Мойесе выдала несколько неплохих лет. Сначала дважды кряду удавалось пробиваться в еврокубки. Причем это воспринималось даже как в определенном смысле неудачей, ведь молотобойцы довольно неожиданно, но реально претендовали на 4-е, лигочемпионовское место. Прошлый сезон принес заметный спад в АПЛ, и шотландец даже одно время оказывался под угрозой вылета. Но в итоге получилось стабилизировать ситуацию на финишной прямой, и, главное, выиграли трофей, причем международный - англичане победили в Лиге конференций. Правда, капитана, Райса, уже не могли больше удерживать (да и не нужные особенно Скамакка, Влашич и Масуаку пополнили бюджет), на чемоданах в августе и Пакета, который заинтересовал Гвардиолу и Манчестер Сити. На вход же пришел только Эдсон Альварес. Но с Борнмутом мексиканец не выходил, и только наблюдал, как его новые партнеры упустили в концовке матча с вишенками победу, пропустив на 82-й минуте.

Челси

Клуб оставался в числе лидеров активности на трансферном рынке. Но после провального прошлого сезона было сделано определенные выводы, и упор был сделан на разгрузке ведомости. Такие игроки, как Фофана и Кулибали, в итоге ушли после года пребывания а Лондоне, явно были уже не особенно нужны Менди, Обамеянг, Пулишич, но при этом Ковачич, Маунт, Хаверц ушли укреплять конкурентов, а с уходом свободным агентом Аспиликуэты потеряли капитана и оплота обороны. Нет, есть и новички, но точно Роберт Санчес будет стоять лучше, чем земляк, Кепа, что ушел в мадридский Реал? Нкунку потенциально силен, да и Кайседо тоже хорош, пусть может и не стоит 115 миллионов. Но приобретения Дисаси, Николаса Джексона и Угошукву уже выглядит рискованной инвестицией, а Анжело Габриэль, что стоил 15 млн., уже отправили в аренду. Новый менеджер, Почеттино, дебютировал с Ливерпулем.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах Вест Хэм брал очки с соседом-грандом. В конце 2021-го молотобойцы и вовсе выиграли, а в феврале закончили вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Челси. Но он еще сырой, и в этом шансы хозяев. Ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,93).