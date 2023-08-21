Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 00:15 | Обновлено 21 августа 2023, 00:38
606
0

Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?

«Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко

21 августа 2023, 00:15 | Обновлено 21 августа 2023, 00:38
606
0
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
УПЛ

20 августа завершился 4-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресный игровой день все фавориты дружно потеряли очки. «Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко.

Первое место занимает львовский «Рух», который выиграл 3 из 4 матчей на старте сезона (10 очков из 12).

На втором месте – «Черноморец» (9 очков), 3–4 позиции делят «Колос» и «Шахтер» (по 9 баллов).

Аутсайдерами чемпионата Украины после 4-го тура являются «Верес» и «Минай» (по 1 пункту).

🏆 УПЛ. 4-й тур, 18–20 августа

  • 🔹 18.08. 17:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье – 1:2
  • 🔹 18.08. 19:00. Заря – Александрия – 0:0
  • 🔹 19.08. 15:00. Верес – Ворскла – 1:2
  • 🔹 19.08. 17:00. Металлист 1925 – Минай – 1:0
  • 🔹 19.08. 19:00. Рух – Колос – 1:1
  • 🔹 20.08. 15:00. Днепр-1 – Оболонь – 1:2
  • 🔹 20.08. 17:00. Черноморец – Динамо – 3:2
  • 🔹 20.08. 19:00. Кривбасс – Шахтер – 3:3

Турнирная таблица УПЛ

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы играем с топ-клубом, контролируя мяч»
Йожеф САБО: «Меня удивляет, что такие футболисты играют в УПЛ»
Крыськив и Григорчук – лучшие игрок и тренер 4 тура УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Футбол | 20 августа 2023, 17:09 47
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Специалист взял на себя всю ответственность за результаты команды в текущем сезоне

Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Футбол | 20 августа 2023, 20:05 11
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом
Мудрик вышел на замену в матче с Вест Хэмом

Украинец заменил травмированного Чуквуэмеку

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20.08.2023, 04:47
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 20.08.2023, 18:10
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси
Футбол | 20.08.2023, 22:35
ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси
ВИДЕО. Два диких ляпа. Мудрик получил новую порцию критики от фанатов Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео
20.08.2023, 08:55 1
Футбол
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
БРОДСКИЙ: «Я вам расскажу о составе сборной. Это позор и дезертирство»
19.08.2023, 05:00 9
Баскетбол
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 108
Футбол
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
ВИДЕО. Фермер из Петрово рассказал, как в него 6 раз стрелял Поворознюк
19.08.2023, 06:03 20
Футбол
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
«Его будет трудно перебить». Холифилд оценил шансы Усика в бою с Фьюри
20.08.2023, 12:30 18
Бокс
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
«Какой Кепа? Лунин №1». Фаны Реала хотят видеть украинца основным кипером
20.08.2023, 09:30 10
Футбол
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем