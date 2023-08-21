Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?

20 августа завершился 4-й тур Украинской Премьер-лиги.

В воскресный игровой день все фавориты дружно потеряли очки. «Динамо», «Шахтер» и «Днепр-1» в 4-м туре на трех набрали всего одно очко.

Первое место занимает львовский «Рух», который выиграл 3 из 4 матчей на старте сезона (10 очков из 12).

На втором месте – «Черноморец» (9 очков), 3–4 позиции делят «Колос» и «Шахтер» (по 9 баллов).

Аутсайдерами чемпионата Украины после 4-го тура являются «Верес» и «Минай» (по 1 пункту).

🏆 УПЛ. 4-й тур, 18–20 августа

🔹 18.08. 17:00. ЛНЗ Черкассы – Полесье – 1:2

– 1:2 🔹 18.08. 19:00. Заря – Александрия – 0:0

🔹 19.08. 15:00. Верес – Ворскла – 1:2

– 1:2 🔹 19.08. 17:00. Металлист 1925 – Минай – 1:0

– Минай – 1:0 🔹 19.08. 19:00. Рух – Колос – 1:1

🔹 20.08. 15:00. Днепр-1 – Оболонь – 1:2

– 1:2 🔹 20.08. 17:00. Черноморец – Динамо – 3:2

– Динамо – 3:2 🔹 20.08. 19:00. Кривбасс – Шахтер – 3:3

Турнирная таблица УПЛ