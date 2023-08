Источник: Демарай Грей не тренируется с Эвертоном

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, английский полузащитник Демарай Грей уже три дня не тренируется с «Эвертоном», поскольку хочет продолжить карьеру в «Фулхэме».

Футболист уже согласовал личный контракт с «дачниками» и ждет, чтобы договорились клубы.

Demarai Gray didn’t train with Everton for three consecutive days — he only wants to join Fulham. 🚨⚪️⚫️



Personal terms agreed but still waiting on the agreement between clubs. He wants Fulham move as priority. pic.twitter.com/mqH8hK4Xex