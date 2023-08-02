Аль-Шабаб сделал предложение по экс-вингеру Шахтера, который играет в АПЛ

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» сделал официальное предложение о трансфере 34-летнего вингера «Фулхэма» Виллиана, который известен в Украине по выступлениям в рядах «Шахтера».

Интересно, что лишь 17 июля бразилец подписал с «дачниками» новый контракт со сроком действия до лета 2024-го и с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

Сейчас Виллиан уже ведет переговоры с «Фулхэмом» на предмет возможного ухода в «Аль-Шабаб», где ему предлагают очень выгодные условия по контракту.

Напомним, за «Шахтер» Виллиан выступал с 2007 по 2013 годы.