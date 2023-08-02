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  4. Аль-Шабаб сделал предложение по экс-вингеру Шахтера, который играет в АПЛ
Англия
02 августа 2023, 22:54 |
367
0

Аль-Шабаб сделал предложение по экс-вингеру Шахтера, который играет в АПЛ

Виллиан совсем недавно подписал новый контракт с «Фулхэмом»

02 августа 2023, 22:54 |
367
0
Аль-Шабаб сделал предложение по экс-вингеру Шахтера, который играет в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Саудовский клуб «Аль-Шабаб» сделал официальное предложение о трансфере 34-летнего вингера «Фулхэма» Виллиана, который известен в Украине по выступлениям в рядах «Шахтера».

Интересно, что лишь 17 июля бразилец подписал с «дачниками» новый контракт со сроком действия до лета 2024-го и с опцией пролонгации еще на 12 месяцев.

Сейчас Виллиан уже ведет переговоры с «Фулхэмом» на предмет возможного ухода в «Аль-Шабаб», где ему предлагают очень выгодные условия по контракту.

Напомним, за «Шахтер» Виллиан выступал с 2007 по 2013 годы.

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Аль-Шабаб Виллиан Фулхэм трансферы АПЛ трансферы Шахтер Донецк
Источник Mundo Deportivo
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