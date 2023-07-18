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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан продолжит карьеру в Фулхэме
Англия
18 июля 2023, 01:27 |
145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан продолжит карьеру в Фулхэме

Стороны подписали контракт еще на один год с возможностью пролонгации

18 июля 2023, 01:27 |
145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виллиан продолжит карьеру в Фулхэме
ФК Фулхэм

Лондонский «Фулгем» объявил, что 34-летний бразилец Виллиан согласовал новое соглашение, предусматривающее его возвращение в команду.

После своей первой кампании на «Крейвен Коттедж» вингер подписал контракт до 2024 года с опцией продления клуба еще на 12 месяцев.

«Рад продолжить работу, которую я сделал в прошлом сезоне со всеми моими товарищами по команде и всем клубом. Я думаю, что это клуб, который может выступить еще лучше в этом сезоне, поэтому я рад продолжить это удивительное приключение», – заявил экс-игрок «Шахтера» после подписания контракта.

В прошлом сезоне Виллиан провел за «дачников» 27 игр, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

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Источник: экс-игрок Шахтера точно покинет МЮ. Им интересуется Галатасарай
Виллиан Фулхэм
Источник ФК Фулхэм
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