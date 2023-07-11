Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Тоттенхэма
Англия
11 июля 2023, 14:47 | Обновлено 11 июля 2023, 14:48
258
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Тоттенхэма

Вингер «Шахтера» нашел себе новый клуб

11 июля 2023, 14:47 | Обновлено 11 июля 2023, 14:48
258
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Тоттенхэма
ФК Тоттенхэм. Манор Соломон

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании вингера донецкого «Шахтера» Манора Соломона. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

Соглашение Соломона с «Шахтером» действует до конца календарного 2023 года, поэтому первые полгода 23-летний израильтянин будет играть за «Тоттенхэм» по Annexe 7 от ФИФА. «Шахтер» не получит за своего игрока ни копейки.

Ранее Соломон благодаря Annexe 7 играл на правах аренды за французский «Лион» и другой лондонский клуб, «Фулхэм».

По теме:
Ювентус готов отдать Челси Влаховича в обмен на Лукаку
ТЕТЕ: «Люблю Украину и Шахтер, но больше не смогу здесь играть»
Соломон успешно прошел медосмотр в Тоттенхэме. Сегодня подпишет контракт
Тоттенхэм Манор Соломон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Футбол | 10 июля 2023, 15:40 19
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами

«Горнякам» еще есть над чем поработать в имиджевом плане…

Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Теннис | 10 июля 2023, 20:57 8
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023

Марта и Марсело Аревало обыграли тандем Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Теннис | 11.07.2023, 06:50
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 11 июля
Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»
Футбол | 11.07.2023, 12:30
Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»
Фанаты Полесья: «Африканских легионеров – в «Черный список»
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
Футбол | 11.07.2023, 10:55
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
Йовичевич подписал контракт с Аль-Раед по схеме 1+1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 9
Футбол
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
09.07.2023, 22:55 5
Олимпийские игры
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 5
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
09.07.2023, 08:00 2
Футбол
Известный английский певец поздравил Свитолину с победой над Азаренко
Известный английский певец поздравил Свитолину с победой над Азаренко
10.07.2023, 10:15 7
Теннис
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
СОБОЛЕНКО: Согласна с Элиной, что нужно сделать заявление – без рукопожатия
11.07.2023, 04:39 5
Теннис
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
09.07.2023, 22:40 152
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
09.07.2023, 21:47 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем