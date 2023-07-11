ОФИЦИАЛЬНО. Манор Соломон – игрок Тоттенхэма

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании вингера донецкого «Шахтера» Манора Соломона. Контракт рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

Соглашение Соломона с «Шахтером» действует до конца календарного 2023 года, поэтому первые полгода 23-летний израильтянин будет играть за «Тоттенхэм» по Annexe 7 от ФИФА. «Шахтер» не получит за своего игрока ни копейки.

Ранее Соломон благодаря Annexe 7 играл на правах аренды за французский «Лион» и другой лондонский клуб, «Фулхэм».