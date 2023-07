Свентек разобралась с 29-й ракеткой и пробилась в 4-й раунд Уимблдона-2023

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.

В третьем раунде травяного мейджора полька обыграла 29-ю ракетку мира Петру Мартич (Хорватия) за 1 час и 43 минуты.

Уимблдон-2023. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Петра Мартич (Хорватия) [30] – 6:2, 7:5

Это была третья встреча теннисисток. Ига выиграла все поединки.

За матч именитая полька отдала 2 свои подачи.

В следующем раунде Уимблдона Свентек встретится с Белиндой Бенчич.

