Свентек разобралась с 29-й ракеткой и пробилась в 4-й раунд Уимблдона-2023
Ига в двух сетах обыграла Петру Мартич
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала Уимблдона-2023.
В третьем раунде травяного мейджора полька обыграла 29-ю ракетку мира Петру Мартич (Хорватия) за 1 час и 43 минуты.
Уимблдон-2023. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Петра Мартич (Хорватия) [30] – 6:2, 7:5
Это была третья встреча теннисисток. Ига выиграла все поединки.
За матч именитая полька отдала 2 свои подачи.
В следующем раунде Уимблдона Свентек встретится с Белиндой Бенчич.
Simply superb, Swiatek 👌— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023
The No.1 seed proved too strong for Petra Martić, and progresses into the last 16 of #Wimbledon pic.twitter.com/JszYYhV5wR
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