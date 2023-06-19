Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. У Борнмута новый главный тренер
Англия
19 июня 2023, 17:15 | Обновлено 19 июня 2023, 17:19
1504
0

ОФИЦИАЛЬНО. У Борнмута новый главный тренер

Команду украинца Забарного возглавил испанец Ираола

19 июня 2023, 17:15 | Обновлено 19 июня 2023, 17:19
1504
0
ОФИЦИАЛЬНО. У Борнмута новый главный тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

40-летний испанский специалист Андони Ираола стал новым главным тренером клуба Английской Премьер-лиги «Борнмут», цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.

Ираола является воспитанником кантеры клуба «Атлетик» из Бильбао. В стане «басков» он провел почти всю свою игровую карьеру (2003-2015), после чего доигрывал в 2015-2016 гг. за американский клуб «Нью-Йорк Сити».

Став тренером, Ираола возглавлял юношескую команду «Антигуоко», АЕК с Кипра, а также испанские клубы «Мирандес» и «Райо Вальекано».

Ранее «Борнмут» объявил о прекращении сотрудничества с Гари О’Нилом.

По теме:
Ман Юнайтед и Рэшфорд близки к новому соглашению
Гвардиола оценил вероятность трансфера Мбаппе в Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
Борнмут назначение тренера Андони Ираола Английская Премьер-лига Илья Забарный чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
Футбол | 19 июня 2023, 09:21 12
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории
Испания – самая титулованная европейская сборная в истории

«Красная фурия» обошла Бундестим, выиграв пятый титул

Остап Маркевич определился с новым местом работы
Футбол | 19 июня 2023, 11:44 11
Остап Маркевич определился с новым местом работы
Остап Маркевич определился с новым местом работы

Бывший наставник «Мариуполя» будет помогать отцу в «Карпатах»

Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари
Футбол | 18.06.2023, 22:19
Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари
Источник: Полесье хочет подписать опытного полузащитника Зари
Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола
Футбол | 19.06.2023, 12:30
Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола
Реал арендовал на сезон 33-летнего нападающего Эспаньола
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Футбол | 19.06.2023, 10:18
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
ЗОЗУЛЯ: В супермаркете Мората первый ко мне подошел. Откуда он меня помнит?
18.06.2023, 12:00 3
Футбол
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
18.06.2023, 13:47 48
Теннис
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
18.06.2023, 17:51 12
Футбол
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 13
Война
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
18.06.2023, 06:20
Футбол
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17.06.2023, 23:59 2
Футбол
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем