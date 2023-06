ОФИЦИАЛЬНО. У Борнмута новый главный тренер

40-летний испанский специалист Андони Ираола стал новым главным тренером клуба Английской Премьер-лиги «Борнмут», цвета которого защищает украинский защитник Илья Забарный.

Ираола является воспитанником кантеры клуба «Атлетик» из Бильбао. В стане «басков» он провел почти всю свою игровую карьеру (2003-2015), после чего доигрывал в 2015-2016 гг. за американский клуб «Нью-Йорк Сити».

Став тренером, Ираола возглавлял юношескую команду «Антигуоко», АЕК с Кипра, а также испанские клубы «Мирандес» и «Райо Вальекано».

Ранее «Борнмут» объявил о прекращении сотрудничества с Гари О’Нилом.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝