ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника

Клуб Английской Премьер-лиги «Борнмут» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Гари О'Нилом.

«Достижение Гари в прошлом сезоне – это то, за что я всегда буду ему благодарен. Его ждет долгая карьера главного тренера или менеджера, но мы считаем, что сейчас в интересах нашего футбольного клуба будет смена тренера», – заявил владелец «вишен» Билл Фоли.

О новом главном тренере «Борнмута», цвета которого защищает украинец Илья Забарный, будет объявлено в ближайшее время.

«Борнмут» в итоговой таблице АПЛ сезона-2022/2023 занял 15 место.