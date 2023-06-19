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Англия
19 июня 2023, 15:13 | Обновлено 19 июня 2023, 15:20
1543
3

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника

Клуб уволил Гари О’Нила

19 июня 2023, 15:13 | Обновлено 19 июня 2023, 15:20
1543
3
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари О'Нил

Клуб Английской Премьер-лиги «Борнмут» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Гари О'Нилом.

«Достижение Гари в прошлом сезоне – это то, за что я всегда буду ему благодарен. Его ждет долгая карьера главного тренера или менеджера, но мы считаем, что сейчас в интересах нашего футбольного клуба будет смена тренера», – заявил владелец «вишен» Билл Фоли.

О новом главном тренере «Борнмута», цвета которого защищает украинец Илья Забарный, будет объявлено в ближайшее время.

«Борнмут» в итоговой таблице АПЛ сезона-2022/2023 занял 15 место.

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Английская Премьер-лига Гари О'Нил Борнмут Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
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Zanregent
Йовичевича возьмите
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Перець
Є ще Остап Маркевич з Віртом
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Gargantua
алогичное решение
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