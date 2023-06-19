ОФИЦИАЛЬНО. Забарный остался в Борнмуте без наставника
Клуб уволил Гари О’Нила
Клуб Английской Премьер-лиги «Борнмут» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Гари О'Нилом.
«Достижение Гари в прошлом сезоне – это то, за что я всегда буду ему благодарен. Его ждет долгая карьера главного тренера или менеджера, но мы считаем, что сейчас в интересах нашего футбольного клуба будет смена тренера», – заявил владелец «вишен» Билл Фоли.
О новом главном тренере «Борнмута», цвета которого защищает украинец Илья Забарный, будет объявлено в ближайшее время.
«Борнмут» в итоговой таблице АПЛ сезона-2022/2023 занял 15 место.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Прощальная речь уже бывшего наставника ровенского клуба
Игрок сборной Украины – о реакции на критику