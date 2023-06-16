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16 июня 2023, 08:00 | Обновлено 16 июня 2023, 08:45
1833
0

Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса

Главные новости за 15 июня на Sport.ua

16 июня 2023, 08:00 | Обновлено 16 июня 2023, 08:45
1833
0
Испания вышла в финал, Ротань взял Мудрика на Евро, тренеры Наполи и Вереса
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 15 июня.

1. Джокер на столе. Испания завоевала путевку в финал Лиги наций в Италии
Подопечные Роберто Манчини никак себя не показали во второй половине матча

2A РЕБРОВ: «С македонцами будет совсем другая игра, чем с немцами»
16 июня Украина проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии

2B. ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Скопье
16 июня на игре с Северной Македонией ожидается более 20 тысяч зрителей

3A. Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
Руслан Ротань объявил заявку на турнир

3B. Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Мудрик, Трубин и другие не будут готовиться к Евро U-21

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Лавриненко – новый тренер Вереса
Клуб подтвердил назначение тренера

4B. От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Хитросплетения риторики и решений руководства клуба из Ровно

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи назначил нового главного тренера
Неаполитанскую команду возглавил Руди Гарсия

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
У Владислава Лупашко забрали приставку и.о.

6A. Источник: клубы УПЛ близки к созданию единого телепула
Рассматривается возможность трансляции поединков на YouTube

6B. УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
По сравнению с сезоном 2022/2023 ничего не изменится

6C. ОФИЦИАЛЬНО. Скорук пропустит следующий сезон в Первой лиге
Такое решение принято из-за подрыва рашистами Каховской ГЭС

7. Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Украинка показала свой лучший результат сезона в тройном прыжке

8A. Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Ангелина вслед за Дарьей Снигур выбыла из одиночного разряда

8B. Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Дарья испытывала проблемы с коленом и уступила Кэти Бултер

8C. Сачко в третий раз подряд обыграл Марченко
Виталий оказался сильнее Ильи на челленджере в Братиславе

9A. ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Американец Макс Парк на соревнованиях в Лонг-Бич собрал кубик за 3,13 сек

9B. Кто может выйти против Фьюри? 6 вариантов для будущего боя Тайсона
Очевидные и не очень варианты

10. Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона
В 5-летнем рейтинге 2023 Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место

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Источник Sport.ua
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