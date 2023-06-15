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Молодежные турниры
15 июня 2023, 17:01 | Обновлено 15 июня 2023, 17:14
1677
10

Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023

Руслан Ротань объявил заявку на турнир

15 июня 2023, 17:01 | Обновлено 15 июня 2023, 17:14
1677
10
Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023
УАФ

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань определил заявку из 23-х игроков, которые поедут на молодежный Евро-2023. В списке есть игроки национальной сборной Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.

А вот защитник Илья Забарный Евро пропустит.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины приедут в расположение молодежки только 20 июня после завершения матча отбора Евро-2024 национальной команды против Мальты.

Молодежная сборная Украины на групповом этапе сыграет против Хорватии (21 июня), Румынии (24 июня) и Испании (27 июня).

Вратари: Нещерет (Динамо), Трубин (Шахтер), Фесюн (Колос).

Защитники: Вивчаренко (Динамо), Сирота (Динамо), Таловеров (ЛАСК), Сыч (Кортрейк), Лях (Рух), Брагару (Черноморец), Батагов (Заря).

Хавбеки: Бражко (Заря), Желизко (Валмиера), Михайленко (Александрия), Назаренко (Днепр-1), Крыськив (Шахтер), Очеретько (Шахтер), Кащук (Сабах), Бондаренко (Шахтер), Судаков (Шахтер).

Форварды: Мудрик (Челси), Вьюнник (ГАК), Сикан (Шахтер), Ванат (Динамо).

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Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Анатолий Трубин Михаил Мудрик Владислав Ванат Георгий Судаков
Источник Sport.ua
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Gargantua
а чего Ваната в заголовок не включили?
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0
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itsm067
Де  забарний ? відморожується від євро, потрібно підготовку провести і в Борнмуті потім не грати як завжди 
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-1
Serhii P.
Мудрик вже старий пес, яке U21? Я розумію, що можна включати кілька старших ногом'ясистів, але навіщо?
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-1
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Alexx
Понятно что ребят зря бросили на взрослый уровень.Все они еще дети .Молодежка для мудриков это максимум 
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-2
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FootFun
А де Забарний?
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-3
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