Трубин, Мудрик и Судаков в списке. Заявка Украины U-21 на Евро-2023

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань определил заявку из 23-х игроков, которые поедут на молодежный Евро-2023. В списке есть игроки национальной сборной Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.

А вот защитник Илья Забарный Евро пропустит.

Ранее сообщалось, что игроки сборной Украины приедут в расположение молодежки только 20 июня после завершения матча отбора Евро-2024 национальной команды против Мальты.

Молодежная сборная Украины на групповом этапе сыграет против Хорватии (21 июня), Румынии (24 июня) и Испании (27 июня).

Вратари: Нещерет (Динамо), Трубин (Шахтер), Фесюн (Колос).

Защитники: Вивчаренко (Динамо), Сирота (Динамо), Таловеров (ЛАСК), Сыч (Кортрейк), Лях (Рух), Брагару (Черноморец), Батагов (Заря).

Хавбеки: Бражко (Заря), Желизко (Валмиера), Михайленко (Александрия), Назаренко (Днепр-1), Крыськив (Шахтер), Очеретько (Шахтер), Кащук (Сабах), Бондаренко (Шахтер), Судаков (Шахтер).

Форварды: Мудрик (Челси), Вьюнник (ГАК), Сикан (Шахтер), Ванат (Динамо).