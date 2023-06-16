ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
У Владислава Лупашко забрали приставку и.о.
Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко, который исполнял эти обязанности в переходных матчах.
Владислав пришел в клуб в 2017 году и почти сразу стал его лидером и капитаном.
После пяти сезонов на поле в футболке «Ингульца» и завершения карьеры игрока остался в команде и перешел работать в тренерский штаб под руководством сначала Сергея Лавриненко, затем Младена Бартуловича и последнюю половину сезона – Сергея Ковальца.
«Ингулец» проиграл переходные матчи против ЛНЗ Черкассы (1:1 дома, 1:2 в гостях) и вылетел из УПЛ в Первую лигу.
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