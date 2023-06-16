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Украина. Первая лига
16 июня 2023, 06:55 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
1221
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги

У Владислава Лупашко забрали приставку и.о.

16 июня 2023, 06:55 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
1221
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк назначил главным тренером команды Владислава Лупашко, который исполнял эти обязанности в переходных матчах.

Владислав пришел в клуб в 2017 году и почти сразу стал его лидером и капитаном.

После пяти сезонов на поле в футболке «Ингульца» и завершения карьеры игрока остался в команде и перешел работать в тренерский штаб под руководством сначала Сергея Лавриненко, затем Младена Бартуловича и последнюю половину сезона – Сергея Ковальца.

«Ингулец» проиграл переходные матчи против ЛНЗ Черкассы (1:1 дома, 1:2 в гостях) и вылетел из УПЛ в Первую лигу.

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Ингулец Владислав Лупашко назначение тренера Александр Поворознюк
Источник ФК Ингулец
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