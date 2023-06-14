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ЛНЗ
14.06.2023 15:00 – FT 2 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 16:57 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
3280
21

Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец

Клуб из Петрово провалил первый тайм и вылетел в Первую лигу

14 июня 2023, 16:57 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
3280
21
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
ФК «ЛНЗ»

Первый поединок этих команд, который состоялся 10 июня на домашнем стадионе «Ингульца», завершился вничью со счетом 1:1. Он прошел в равной и силовой борьбе. Обе команды не хотели рисковать, поэтому матч был далеко не зрелищным: футболисты почти не создавали голевых моментов. Согласно регламенту, в плей-офф УПЛ при равном количестве забитых голов по итогам двух матчей преимущество получает команда, забившая большее количество мячей на чужом поле. Значит, перед ответной встречей небольшое преимущество было на стороне «ЛНЗ».

Это обстоятельство должно было стать стимулом для активности «Ингульца» в атаке. В начале матча так и было. Первые 5 минут были за командой из Петрово. Однако затем ЛНЗ перехватил инициативу и до конца тайма контролировал ситуацию на поле. Черкасская команда играла острее в атаке и надежнее в обороне. Логичным итогом первой половины встречи стало преимущество ЛНЗ в два мяча.

Первый голевой момент подопечные Александра Ковпака создали уже на 9-й минуте. Тищенко в центре штрафной получил передачу с левого фланга и нанес удар примерно с десяти метров, но Паламарчук ногой отбил мяч! На 17-й минуте ЛНЗ вышел вперед. Футболисты «Ингульца» потеряли мяч у своей штрафной площадки, Тищенко отдал пас налево на Савина, который точно пробил в угол ворот! На 30-й минуте хозяева удвоили преимущество. После розыгрыша углового Савин выполнил сильный кросс в штрафную, Коробенко в падении пытался выбить мяч, но срезал его в свои ворота.

«Ингулец» за весь первый тайм создал только один голевой момент. Произошло это уже при счете 0:2. После навеса с фланга Козак удачно сыграл на подборе в штрафной «ЛНЗ», отпасовал на Козыренко, который пробил примерно с 12 метров, но мяч полетел выше ворот.

Во второй половине встречи ситуация на поле кардинально изменилось. Преимуществом владел «Ингулец», которому отступать уже было некуда. Команде из Петрового удалось быстро сократить отставание в счете. На 51-й минуте Запорожец с углового закрутил мяч в ближний угол ворот, голкипер отбил, но Ситало был первым на добивании. Нападающий появился на поле только после перерыва и почти сразу отметился результативным ударом.

«Ингулец» продолжил атаковать. Возле ворот «ЛНЗ» постоянно чувствовалось напряжение, но защитники и голкипер довольно успешно справлялись с атакующими действиями оппонентов. Не забывали подопечные Ковпака и о контратаках, но они были не столь опасными, как в первой половины встречи. На поле было много борьбы. Во втором тайме команды фолили намного чаще, чем в первом, из-за чего темп игры был рваным.

На 77-й минуте у Ситало был хороший шанс оставить свою команду в УПЛ. Нападающий получил мяч на линии вратарской площадки, однако в борьбе с защитником Тарасенко не смог нанести удар по воротам. На 81-й минуте Самойленко спас свою команду, когда кончиками пальцев перевел на угловой мяч, который летел под перекладину.

На 88-й минуте футболисты ЛНЗ едва не сняли все вопросы о победителе. Шестаков на скорости догнал мяч у лицевой линии и сделал передачу в штрафную - Ныч пробил головой с близкого расстояния, но мяч полетел мимо ворот.

На последних минутах матча игроки «ЛНЗ» не позволили гостям организовать штурм ворот. Подопечные Ковпака успешно действовали в отборе мяча на чужой половине поля, а также не гнушались затягивать время. В итоге «ЛНЗ» победил и вышел в УПЛ. Черкащина впервые будет представлена в «элитном» дивизионе чемпионата Украины.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Ответная игра.

«ЛНЗ» – «Ингулец» – 2:1

Савин (17), Коробенко (30, автогол) - Ситало (51)

Тищенко (25), Савин (60), Бойко (68), Шестаков (70), Норенков (90+4), Самойленко (90+5) – Козыренко (41), Казак (55), Лупашко (68, и.о. главного тренера), Кравчук (89).

Тищенко (90+1, второе предупреждение).

«ЛНЗ»: Самойленко, Норенков (Синегуб, 90+4), Муравский (Тарасенко, 54), Лопыренок, Солдат, Тищенко, Бойко, Копыл (Шестаков, 54), Савин (Нехтий, 71) Хамелюк, Галенко (Ныч, 54).

«Ингулец»: Паламарчук, Ковалев, Козыренко (Ситало, 46), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Кравчук, 46), Клименко, Коробенко (Сидоренко, 79), Козак (Одарюк, 81), Запорожец, Марусич (Резепов, 75).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы).

ЛНЗ - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Gargantua
отлично
у ЛНЗ хорошая финансовая база, играть будут в Черкассах.
это лучше чем колхоз Поворознюка
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+13
serhiy
Заслужено ! Вітаю ЛНЗ !
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+6
Springfield
Какие Черкассы?  Село Лебедин. Черкассы был Днепр, да сплыл.  Теперь в УПЛ будет 3 села!  Минай, Ковалёвка и Лебедин. 
 И откуда тот Лебедин? 
 Летом 2021 года клуб прошёл аттестацию для участия во Второй лиге чемпионата Украины.  Первую игру на профессиональном уровне команда провела в Киеве, 25 июля 2021 года, где со счётом 2:1 уступила местному «Левому берегу».    Осеннюю часть своего первого сезона среди профессиональных клубов команда завершила на третьем месте своей группы.   24 февраля 2022 года началось вторжение российских войск в Украину, в связи с чем чемпионат 2021/2022 был досрочно завершён.  
 Следующий сезон «ЛНЗ» начал уже в первой лиге.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
20052011
Хвермэр, наверное, давно уже понял, что эта затея убыточная. А теперь, с понижением в классе, меньше будет затрат, а там, потихоньку дойти до чемпионата области и тешить футболом свой населенный пункт. Все равно останется местным королем.
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+4
Иван Качура
Молодці 👏 
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+4
Умник
Ураааааа
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Сурок № 4
Мои поздравления заслужили ,а фермер пусть в первой лиге с днепром-2(металлистом)  играет
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+3
Remark
Коробке передач кармой воздалось то, что они заслужили!
ЛНЗ с проходом! Удачи в новой лиге!
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+2
hanter83
ЛНЗ КРАСАВЧИКИ
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+1
suforza1921
Чудово, що цього пихатого борова з сумнівним інтелектом і дешевими
хамськими понтами опустили. Нехай ЛНЗ це заводська команда, нехай із передмістя навіть, але
де-факто вона представляє славетне козацьке місто, а не якийсь колгосп. Браво,
Черкаси!
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0
antt
Таке собі центрально-українське дербі. Результат якого в пфл з кіровоградськоїї  області залишиться один клуб що й логічно, а не два, а в сусідній черкаській області буде свій представник.
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0
AK.228
Тепер треба назву клубу «Лебединський насіннєвий завод» поміняти…. Бо шкода вболівальників 
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-1
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Afrokavkazets
Лохи позорные, фу. Надеюсь ваш фк колхоз расформируют
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Сурок № 4
Команда которая обыграла четвертых всухую ушла в первую лигу,получается четвертых обыграла одна из самых слабых команд УПЛ   
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-4
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romanchik.8409
Замість одного лайна інше.... Навіщо УПЛ такі команди??? Максимум 12 клубів в УПЛ
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-12
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