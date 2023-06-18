ВИДЕО. Как Черкассы впервые получили представителя в УПЛ

14 июня состоялся матч плей-офф за право сыграть в УПЛ между клубами ЛНЗ и Ингулец. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу черкасской команды.

Благодаря этой победе ЛНЗ впервые в истории пробился в элитный дивизион Украины. Более того, Черкассы впервые получили представителя в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Ответная игра.

«ЛНЗ» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Савин (17), Коробенко (30, автогол) – Ситало (51)

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии: