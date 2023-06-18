Украина. Первая лига18 июня 2023, 05:27 |
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ВИДЕО. Как Черкассы впервые получили представителя в УПЛ
Смотрите видеообзор матча ЛНЗ – Ингулец
18 июня 2023, 05:27 |
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14 июня состоялся матч плей-офф за право сыграть в УПЛ между клубами ЛНЗ и Ингулец. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу черкасской команды.
Благодаря этой победе ЛНЗ впервые в истории пробился в элитный дивизион Украины. Более того, Черкассы впервые получили представителя в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Ответная игра.
«ЛНЗ» – «Ингулец» – 2:1
Голы: Савин (17), Коробенко (30, автогол) – Ситало (51)
Видеообзор матча:
Послематчевые комментарии:
Черкассы – впервые в УПЛ!
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