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  4. ВИДЕО. Как Черкассы впервые получили представителя в УПЛ
Украина. Первая лига
18 июня 2023, 05:27 |
705
0

ВИДЕО. Как Черкассы впервые получили представителя в УПЛ

Смотрите видеообзор матча ЛНЗ – Ингулец

18 июня 2023, 05:27 |
705
0
ВИДЕО. Как Черкассы впервые получили представителя в УПЛ
ЛНЗ Черкассы

14 июня состоялся матч плей-офф за право сыграть в УПЛ между клубами ЛНЗ и Ингулец. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу черкасской команды.

Благодаря этой победе ЛНЗ впервые в истории пробился в элитный дивизион Украины. Более того, Черкассы впервые получили представителя в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Ответная игра.

«ЛНЗ» – «Ингулец» – 2:1

Голы: Савин (17), Коробенко (30, автогол) – Ситало (51)

Видеообзор матча:

Послематчевые комментарии:

Черкассы – впервые в УПЛ!

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Источник Sport.ua
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