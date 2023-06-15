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  4. Тренер ЛНЗ: «Это был самый главный день в истории черкасского футбола»
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 14:05 |
518
1

Тренер ЛНЗ: «Это был самый главный день в истории черкасского футбола»

Александр Ковпак оценил выход в УПЛ

15 июня 2023, 14:05 |
518
1
Тренер ЛНЗ: «Это был самый главный день в истории черкасского футбола»
ФК ЛНЗ

ЛНЗ в переходных матчах против «Ингульца» заслужил право повыситься в классе и следующий сезон проведет в УПЛ. Впервые команды из Черкасс сыграет в элитном дивизионе.

«Это был самый главный день в истории черкасского футбола. День, который принес историческую путевку в УПЛ. Это были самые долгие и тяжелые 90 минут для меня. Впервые пережил такое в качестве тренера. Ребята заслужили эту победу. Мы сделали все, чтобы УПЛ была не только в каком-то уголке Украины, а и в Черкассах».

«Мысли про УПЛ были, но нужно было, так сказать, пересечь эту финишную ленточку. Это победа всего города Черкассы», — сказал Ковпак.

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ЛНЗ Черкассы Александр Ковпак чемпионат Украины по футболу
Источник ПФЛ
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Комментарии 1
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Alexx
Молодцы .хоть немного опустили эту распоясавшеюся свинью с оружием представляющую из себя деревенского диктатора 
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