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14.06.2023 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 21:22 | Обновлено 13 июня 2023, 21:24
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ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Победитель двухматчевой дуэли будет играть в УПЛ, а неудачник – в Первой лиге

13 июня 2023, 21:22 | Обновлено 13 июня 2023, 21:24
151
0
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
УПЛ

В среду, 14 июня, состоится ответный матч плей-офф УПЛ, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:00.

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ЛНЗ

Напомним, что черкасская команда могла попасть в плей-офф не на «Ингулец», поскольку свой решающий матч против житомирского «Подолье» проиграла. Если бы запорожский «Металлург» выиграл у тернопольской «Нивы», то именно он играл бы против коллектива из Петрового. Но запорожцы не сумели выиграть, в результате чего попали на ровенский «Верес» (и уже успели его минимально обыграть). «ЛНЗ» же попал на «Ингулец».

Казалось в том матче, что на поле две равные команды, причем неизвестно, кто из них играл в УПЛ, а кто - в Первой лиге. Создалось впечатление, что команды уже заранее начали готовиться к решающей серии пенальти, поскольку атаковать никто не спешил. Однако «ЛНЗ» был вынужден это делать, поскольку на старте второго тайма пропустил. Сумел сравнять счет лучший бомбардир команды Тищенко, ударом с пенальти забивший свой двенадцатый гол в сезоне.

Пропускали первую игру плей-офф защитники Лопыренок и Хамелюк, получившие прямые красные карточки в матче с «Полесьям». Нигде нет информации, что они будут пропускать более одной игры (уже как раз отсидели дисквалификацию в первом матче), но предположим, что главный тренер «ЛНЗ» не будет менять состав, который играл на равных против «Ингульца».

Ингулец

О перипетиях попадания «Ингульца» в переходные матчи отечественные болельщики знают лучше, поэтому не будем еще раз на них останавливаться. Интереснее будет упомянуть о тренерском вопросе. Сейчас «казаков» тренирует Владислав Лупашко. На его место претендовал Младен Бартулович после увольнения Сергея Ковальца, но владелец клуба решил иначе, в результате чего хорват покинул клуб, а его общение с Поворознюком благодаря последнему стало достоянием общественности.

Команда крайне плохо играет в атаке. До результативности Тищенко из оппонентов далеко всем футболистам – ни один из них не забил больше трех голов за сезон. Потому интересно будет, как Лупашко решит проблему забивания. А забивать надо – в нашем чемпионате до сих пор сохранился такой рудимент, как понятие гола на чужом поле, поэтому просто отстоять на 0:0 «Ингульцу» невыгодно – дома они пропустили.

История встреч

Между собой команды провели два матча – в 2021 году «ЛНЗ» выиграл матч Кубка Украины со счетом 2:1, а вторая игра была как раз первым матчем в плей-офф. Напомним, он закончился со счётом 1:1.

Ориентировочные составы

«Ингулец»: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Козыренко, Кучеренко, Сидоренко – Казак, Кухарук, Клименко, Запорожец – Ситало.

«ЛНЗ»: Самойленко – Норенков, Муравский, Тарасенко, Солдат – Тищенко, Бойко, Копыл – Савин, Ныч, Шестаков.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем, что игра закончится с теми же 1:1 в основное время, в дополнительное команды закроются и будут решать, кому играть в УПЛ, в серии пенальти. А в лотерее чисто на интуиции спрогнозируем победу «Ингульца».

14 июня, среда

«ЛНЗ» – «Ингулец»
Черкассы. «Черкассы-Арена». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал ПФЛ
ЛНЗ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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