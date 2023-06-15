Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Дарья испытывала проблемы с коленом и уступила Кэти Бултер
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Во втором круге украинка в статусе лаки-лузера проиграла Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA). Отметим, что по ходу матча Снигур испытывала проблемы с коленом и брала медицинский тайм-аут.
Ноттингем. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 5:7, 3:6
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.
В следующем раунде Бултер сыграет с Ангелиной Калининой (№25 WTA) или Хэрриет Дарт (№143 WTA).
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