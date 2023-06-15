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WTA
15 июня 2023, 15:45 | Обновлено 15 июня 2023, 15:52
608
3

Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме

Дарья испытывала проблемы с коленом и уступила Кэти Бултер

15 июня 2023, 15:45 | Обновлено 15 июня 2023, 15:52
608
3
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка в статусе лаки-лузера проиграла Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA). Отметим, что по ходу матча Снигур испытывала проблемы с коленом и брала медицинский тайм-аут.

Ноттингем. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 5:7, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В следующем раунде Бултер сыграет с Ангелиной Калининой (№25 WTA) или Хэрриет Дарт (№143 WTA).

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WTA Ноттингем Дарья Снигур Кэти Бултер
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Те, про що я й казав. Зрозуміло, що були певні проблеми з ногою, але все одно прогнозовано.
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+1
Трегубов Дмитрий
Майже 3 години пручалася. Могла брати перший сет, але - не поталанило
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-2
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