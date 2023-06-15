Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка в статусе лаки-лузера проиграла Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA). Отметим, что по ходу матча Снигур испытывала проблемы с коленом и брала медицинский тайм-аут.

Ноттингем. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) – 5:7, 3:6

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова проиграла.

В следующем раунде Бултер сыграет с Ангелиной Калининой (№25 WTA) или Хэрриет Дарт (№143 WTA).