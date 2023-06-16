Таблица коэффициентов. Украина остается 14-й на старте нового сезона

10 июня завершился сезон еврокубков и приняла окончательный вид таблица коэффициентов УЕФА.

В 5-летнем рейтинге Украина набрала 29.500 и заняла 14-е место. По итогам сезона 2022/23 украинские команды собрали 5.700 (и это лишь 21-е место). Все украинские команды выбыли еще до стадии четвертьфиналов. Финишировавшая на 13-й позиции Швейцария опередила Украину на 2.175 балла.

Украина сохранила представительство в 5 команд в еврокубках сезона 2024/25, причем 2 клуба будут участвовать в Лиге чемпионов (оба – в квалификации – Q2 для вице-чемпиона и Q4 для чемпиона).

Топ-10 стран в рейтинге 2023: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Шотландия, Австрия.

В новом рейтинге 2024, где отминусован пятый по давности сезон, Украина занимает также 14-е место. Австрия, Швейцария, Сербия и Турция находятся выше в зоне досягаемости, с отрывом в несколько баллов.

Таблицы допуска клубов: в сезоне 2023/24, в сезоне 2024/25

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Итоговый рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

(влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)