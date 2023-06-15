От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта

«Вирт для нас – это как Алекс Фергюсон. Четыре года я с ним работаю. Это единственный главный тренер, с которым я работал в футболе. И он дает результат. Я уже говорил, что в «Вересе» не знал, что такое поражение. Для нас Вирт – это уже легенда клуба».

02.03.2023, президент «Вереса» Иван Надеин

«Спортивными результатами мы в клубе не слишком довольны. Место в турнирной таблице пока не коррелирует с теми задачами, которые определил президент и наблюдательный совет. Более того, учитывая результаты наших преследователей, есть угроза борьбы за выживание, что абсолютно недопустимо. По состоянию на сегодняшний день есть доверие к главному тренеру. Мы верим в то, что Вирт может не только удержать команду в УПЛ, но и выполнить задачу-минимум, поставленную президентом – войти в десятку. Главный тренер зациклил на себе все решения, связанные со спортивной частью, и ответственность на нем. Считаю, что это адекватно и справедливо, в этом равновесие прав и обязанностей всех сторон процесса».

24.03.2023, генеральный директор «Вереса» Антон Назарук

«Из нынешних результатов я не делаю никакой трагедии. Да, это неприятно. Да, это не то, на что рассчитывал я, болельщики, тренеры и сами игроки. Но поражения – это часть футбола и, к сожалению, мы переживаем их сейчас. Юрий Вирт – это тренер, с которым мы пережили выход в Первую лигу, затем получили золотые медали Первой лиги и путевку в украинскую Премьер-лигу. Первый сезон в УПЛ, я считаю, тоже был успешным. И если сосчитать, то команда прожила определенный цикл… Успешный трехлетний цикл. И вот после этого наступил спад. Такие циклы проживали и «Динамо» Лобановского, и «Челси» Моуриньо, и «Милан» Анчелотти, и «Шахтер» Луческу, и «Динамо» Реброва… Масштаб, конечно, не тот, но сейчас это переживает «Верес» с Виртом. Потому запас доверия к главному тренеру остается. Тем более, что я не вижу кризиса в игре, я вижу кризис в результате».

28.03.2023, президент «Вереса» Иван Надеин

«Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Буду открытым: неделю назад он сказал, что весь клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться, ухожу из команды. Есть люди, которые просто засунули нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять».

14.06.2023, главный тренер «Вереса» Юрий Вирт

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Четыре вынесенные в начало этого текста цитаты более чем достаточно отражают весь драматизм перемен, произошедших в последние месяцы в «Вересе» по отношению к главному тренеру первой команды Юрию Вирту. Еще в начале марта президент ровенского клуба Иван Надеин сравнивал коуча с великим экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном, а генеральный директор Антон Назарук подмечал, что Вирт, подобно шотландскому любимцу «Олд Траффорд», замыкал на себе все решения по спортивной части, а уже в середине июня сам Юрий Николаевич объявил об уходе из клуба.

ФК Верес. Юрий Вирт

Надо сказать, что отставка Вирта, проработавшего с «Вересом» четыре последних года, не стала сенсацией. Еще несколько недель назад, даже до завершения основной части сезона в украинской Премьер-лиге, в СМИ начали появляться слухи о возможном увольнении 49-летнего специалиста, на место которого даже назывались вполне конкретные кандидаты – Остап Маркевич и Сергей Лавриненко. Благодаря этому был заложен своеобразный базис под расставание с Виртом, и когда информация получила статус официальной, то она у большинства болельщиков никакого чрезмерного удивления уже не вызвала – мол, говорили же, судачили…

Удивительнее (а для кого-то даже возмутительнее) всего другое – сотрудничество Юрия Вирта и «Вереса» прервалось после того, как ровенская команда в ответном поединке за право сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон в пух и прах разбила запорожский «Металлург» (6:1). Казалось бы, такой результат должен был бы что-то изменить в решениях, пусть даже они и были согласованы предварительно, но… Желание поменять тренера, очевидно, было настолько сильным, что никакой результат уже не мог повлиять и обратить ситуацию вспять.

Почему же в «Вересе», несмотря на сохранение прописки в элите, решили попрощаться с Виртом? Исходя из слов Надеина и других топ-менеджеров клуба, которые попадали в публичную плоскость, в Ровно действительно верили, что их главный тренер способен вывести команду если уж и не в топ-10, то как минимум не доводить сезон до необходимости запасаться валидолом. Плей-офф за сохранение прописки в элите с запорожским «Металлургом» стал причиной, за которую руководство зацепилось в своем желании дальше двигаться уже без Вирта.

Да, после громких слов о «нашем Алексе Фергюсоне», сложилось впечатление, что в «Вересе» просто искали формальный повод, которым можно было бы прикрыть заранее вызревшее решение о необходимости расставания с Виртом. Президент клуба Иван Надеин резонно отмечал, что в футболе часто имеет место быть цикличность, когда команда сперва восходит на свой пик, затем короткое время там находится, а уж после – катится вниз. И лишь истинным мастерам тренерского ремесла удается в последнем случае минимизировать негативные последствия и максимально сократить срок «переходного периода», чтобы вновь заставить ситуацию развиваться по направлению вверх.

49-летнего Юрия Вирта сложно назвать чрезвычайно опытным тренером. После завершения карьеры футболиста он был ассистентом главного тренера в дубле донецкого «Металлурга», затем перешел в помощники коуча уже первой команды каменской «Стали», и лишь в 2017-м получил возможность впервые поработать самостоятельно – в «Вересе», к слову. Тогда сотрудничество клуба из Ровно и Вирта продлилось всего несколько месяцев, равно как и карьера Юрия Николаевича в «Рухе» в 2018-м.

Поэтому ожидать от Вирта каких-то необычайных менеджерских решений в ситуации, когда результаты и сама обстановка в «Вересе» пошли на спад, вряд ли стоило. В какой-то момент это, очевидно, окончательно понял для себя и сам Надеин, после чего клуб занялся поиском преемника для «ровенского Алекса Фергюсона».

Сам Вирт в последнем сезоне также допустил ряд не просто ошибок, а даже стратегических просчетов. Показалось, что в какой-то момент наставник стал чересчур сентиментальным и лояльным по отношению к руководству, а это то, чего нельзя было допускать ни в коем случае. Нет, речь не о том, чтобы главный тренер закатывал скандалы руководству с поводом и без него. Если Вирт действительно предпочел стать для «Вереса» своеобразным менеджером в английском понимании этого футбольного термина, то ему нужно было постоянно требовать от своих боссов максимально возможных ресурсов для перманентного усиления состава. Не довольствоваться имеющимся и надеяться, что как-то все сложится в положительном русле, а «проедать плешь» Надеину и другим руководителям, объясняя и аргументируя, в чем «Верес» выглядит слабо, и как это можно исправить.

Одной из наиболее странных кадровых ситуаций, произошедших с «Вересом» в последнее время, стало подписание трехлетнего контракта с полузащитником Владиславом Тишининовым, которое стало возможным вследствие проведения так называемого «народного отбора». В итоге зимний новобранец ровенчан провел в УПЛ всего-то 12 минут, что стало своего рода диагнозом качества кадровой роботы «Вереса» в зимнее трансферное окно.

Да и вообще в какой-то момент «Верес» чересчур увлекся медийностью. Весь этот «народный отбор» был нужен и оказался безоговорочно хорош только в случае, когда было необходимо увеличить внимание к самому бренду, но всерьез надеяться выловить во время него «золотую рыбку» было, мягко говоря, наивно. Да, условные Лионель Месси и Криштиану Роналду, как показывает практика, также оказываются в статусе свободных агентов, но футболисты хорошего и очень хорошего уровня вряд ли будут искать себе команду, цепляясь за какие-то там массовые мероприятия. Просто из уважения к себе, что ли…

Как итог за весь сезон в актив «Вереса» можно записать только два входящих трансфера – центрбека Семена Вовченко и вингера Андрея Близниченко, хотя последний далеко не на полную показал свои качества и мастерство. Остальные новички ровенской команды были нужны, скорее, чтобы в экстренном порядке залатать образовавшиеся дыры, но никак не для решения задачи по попаданию в топ-10, или даже выше.

Судите сами: минувшим летом «Верес» попрощался с Романом Гончаренко, Сергеем Панасенко, Никитой Полюляхом, Игорем Солдатом, а в зимнее трансферное окно клуб покинули еще и Евгений Пасич с Михаилом Сергийчуком. Причем за Панасенко и Пасича «Верес», если верить данным портала Transfermarkt, получил суммарно 170 тысяч евро – не Бог весть какие деньги по футбольным меркам, но в случае необходимости часть из них вполне можно было бы реинвестировать в новичков. Или в улучшение финансовых условий для игроков первой команды, о чем неоднократно говорил тот же Сергийчук, и что могло бы заметно добавить мотивации футболистам. Но настаивать на подобном должен был именно Вирт, а не кто-то из футболистов. Благодаря же сериалу, выходившему на одном из Youtube-каналов и частично раскрывшему детали внутренней кухни клуба, мы узнали, что об улучшении условий в плане финансов президента клуба зачастую просили именно футболисты, в то время как главный тренер оставался как бы в стороне…

Понять Надеина в сложившейся ситуации можно – он всегда четко озвучивал игрокам одно и то же: мол, мы на берегу договорились, а потому давайте уже доплывем с теми условиями, на которые все были согласны, а не будем раскачивать лодку посреди реки. Но это логика руководителя, отвечающего за финансы и стремящегося к минимизации затрат при максимизации результата. Для игроков эти объяснения наверняка имели немного толку, и что-то изменить в сложившейся ситуации и был должен главный тренер, особенно с функциями менеджера.

Поэтому к финишу сезона Вирт пришел с прогнозируемым ворохом проблем: руководство хотело видеть от него лучший результат, а команда, вероятно, ожидала от наставника лучшего отстаивания интересов каждого ее члена перед боссами. Вероятно, это и привело к ситуации, о которой сказал наставник, озвучивая причины своего ухода – «весь клуб против меня».

Держаться изо всех сил за главного тренера, пусть даже и решившего задачу-минимум по сохранению прописки в элите, действительно не имело для руководства «Вереса» ни малейшего смысла. И, возможно, преждевременными слухами о том, что у команды будет новый наставник, которые появились еще до начала матчей плей-офф с «Металлургом», боссы ровенского клуба и хотели послать месседж своим игрокам – мол, вам имеет смысл бить за элитарный дивизион, так как мы уже готовим коллективу нового коуча, с которым, возможно, удастся более успешно решать все насущные вопросы, вплоть до кадровых или финансовых.

ФК Верес. Юрий Вирт

Что же касается самого Вирта, то Юрий Николаевич все-таки уходит если уж и не красиво, то как минимум – «на коне». Он оставил «Верес» в элитарном дивизионе, громко хлопнул дверью, дав резонансное прощальное интервью, и приобрел огромный опыт, который обязательно ему пригодится в будущем. Практически нет сомнений, что Вирт надолго не останется без работы. Поговаривают, что им интересуются в стане новичка и абсолютного дебютанта Премьер-лиги – ЛНЗ, хотя пока в этом вопросе наверняка слишком рано о чем-то загадывать.

В конечном итоге, во всей этой драматической истории нашлось место и для «громких разоблачений», которыми уже постфактум отличилась супруга Вирта Светлана. Она высказала ряд аргументов в защиту своего мужа, причем складывается впечатление, что большинство из них женщина попросту ретранслировала, услышав когда-то их от Юрия Николаевича в непринужденной домашней обстановке. Именно так мы узнали, что «Вересу» нужно было «усиливаться футболистами, а не тик-токами», а на руководящие должности приглашать «профессионалов-специалистов, а не любителей». Что ж, правда, как известно, у каждого своя…