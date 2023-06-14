ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес

После того, как «Верес» обыграл «Металлург» Запорожье в переходных матчах и сохранил место в УПЛ, клуб объявил об уходе из команды тренера Юрия Вирта.

Наставник в комментарии после матча сам подтвердил, что уходит, так как «в клубе все настроены против него».

Вирт работал с командой последние четыре года. Под руководством специалиста команда вышла в УПЛ, но в нынешнем сезоне сумела спастись только в переходных матчах.

Команда при Вирте провела 111 матчей, добыла 54 победы, 36 раз проиграли и 21 раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить Остап Маркевич или Сергей Лавриненко.