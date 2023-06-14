Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 15:48 | Обновлено 14 июня 2023, 15:49
1486
2

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес

Клуб подтвердил уход тренера

14 июня 2023, 15:48 | Обновлено 14 июня 2023, 15:49
1486
2
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ФК Верес

После того, как «Верес» обыграл «Металлург» Запорожье в переходных матчах и сохранил место в УПЛ, клуб объявил об уходе из команды тренера Юрия Вирта.

Наставник в комментарии после матча сам подтвердил, что уходит, так как «в клубе все настроены против него».

Вирт работал с командой последние четыре года. Под руководством специалиста команда вышла в УПЛ, но в нынешнем сезоне сумела спастись только в переходных матчах.

Команда при Вирте провела 111 матчей, добыла 54 победы, 36 раз проиграли и 21 раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить Остап Маркевич или Сергей Лавриненко.

По теме:
«Нож в спину». Вирт объявил об уходе из Вереса
Ровно остается. Верес разгромил запорожский Металлург в ответном матче
Днепру-1 нужно экономить. Клуб готов вернуться в Днепр
Верес Ровно Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу отставка
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14 июня 2023, 06:05 5
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13 июня 2023, 21:25 0
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ

Луис де ла ФУЭНТЕ: «В полуфинале Лиги наций сыграют две футбольные державы»
Футбол | 14.06.2023, 05:52
Луис де ла ФУЭНТЕ: «В полуфинале Лиги наций сыграют две футбольные державы»
Луис де ла ФУЭНТЕ: «В полуфинале Лиги наций сыграют две футбольные державы»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Футбол | 13.06.2023, 15:55
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
Футбол | 14.06.2023, 11:19
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dudigo78
Рішення не те що дурне, а просто поза межами здорового глузду. Людина створила цю команду, витискала з неї максимум
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
На войне с рф погиб украинский волейболист
На войне с рф погиб украинский волейболист
12.06.2023, 16:21 1
Война
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
14.06.2023, 07:10 17
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
13.06.2023, 07:37 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности