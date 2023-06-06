Украина. Премьер лига06 июня 2023, 22:23 | Обновлено 06 июня 2023, 22:34
1647
2
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Известный специалист покидает «Верес» Ровно и может стать наставником ЛНЗ
06 июня 2023, 22:23 | Обновлено 06 июня 2023, 22:34
1647
2
Черкасский клуб ЛНЗ планирует сменить главного тренера Александра Ковпака после завершения сезона.
Это может произойти даже в случае выхода команды в УПЛ, информирует журналист Дмитрий Венков. У менеджмента клуба есть желание привлечь более опытного специалиста.
В настоящее время основным кандидатом на этот пост является наставник «Вереса» Юрий Вирт, который покинет клуб после окончания сезона.
Читайте также:Жена Вирта: «Мы покидаем команду»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июня 2023, 20:32 14
Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года
Другие виды | 06 июня 2023, 14:47 1
Сине-желтые на ЧМ по socca отгрузили в ворота Казахстана 6 мячей
Теннис | 06.06.2023, 14:03
Футбол | 06.06.2023, 21:46
Футбол | 06.06.2023, 11:55
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Рішення давно назріло..А що до " відомий і досвідчений фахіфець" - повна маячня..
в плане финансирования там ситуация лучше чем у Вереса.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.06.2023, 18:52 2
05.06.2023, 01:23 13
05.06.2023, 12:05 9
04.06.2023, 20:34 12
05.06.2023, 19:45 7
05.06.2023, 22:05 7
04.06.2023, 17:19 45
04.06.2023, 19:57 125