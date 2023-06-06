Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
Украина. Премьер лига
06 июня 2023, 22:23 | Обновлено 06 июня 2023, 22:34
1647
2

Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги

Известный специалист покидает «Верес» Ровно и может стать наставником ЛНЗ

06 июня 2023, 22:23 | Обновлено 06 июня 2023, 22:34
1647
2
Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги
ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Черкасский клуб ЛНЗ планирует сменить главного тренера Александра Ковпака после завершения сезона.

Это может произойти даже в случае выхода команды в УПЛ, информирует журналист Дмитрий Венков. У менеджмента клуба есть желание привлечь более опытного специалиста.

В настоящее время основным кандидатом на этот пост является наставник «Вереса» Юрий Вирт, который покинет клуб после окончания сезона.

По теме:
Источник: Львов прекращает существование, Бессмертный возглавит Викторию
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Бартулович – как крыса, бегущая из тонущего корабля»
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия М назначила нового главного тренера
Юрий Вирт ЛНЗ Черкассы назначение тренера Верес Ровно отставка Александр Ковпак Дмитрий Венков
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
Футбол | 06 июня 2023, 20:32 14
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик продлил контракт с Днепром-1

Новый договор нападающего с клубом будет действовать до 30 июня 2025 года

Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Другие виды | 06 июня 2023, 14:47 1
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ
Украина разгромила вице-чемпионов мира и досрочно выиграла группу на ЧМ

Сине-желтые на ЧМ по socca отгрузили в ворота Казахстана 6 мячей

Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Теннис | 06.06.2023, 14:03
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
Футбол | 06.06.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема перешел в Аль-Иттихад
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 06.06.2023, 11:55
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Рішення давно назріло..А що до " відомий і досвідчений фахіфець" - повна маячня..
Ответить
0
Gargantua
в плане финансирования там ситуация лучше чем у Вереса.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
Украина разгромила Египет на старте чемпионата мира 2023 по socca
05.06.2023, 18:52 2
Другие виды
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Со слезами на глазах. Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
05.06.2023, 01:23 13
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
Элина СВИТОЛИНА: Благодарна Касаткиной за ее позицию. Она – смелый человек
05.06.2023, 12:05 9
Теннис
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
Технический казус, бессмысленная случайность. Заря готова к техпоражению
04.06.2023, 20:34 12
Футбол
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
Надоело ждать. WBC готовится объявить для Фьюри обязательного претендента
05.06.2023, 19:45 7
Бокс
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
Австрия или Швейцария? Суркис рассказал, кто покинет киевское Динамо
05.06.2023, 22:05 7
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
Итоговая таблица УПЛ. Днепр-1 пробился в квалификацию ЛЧ, Ворскла – в ЛК
04.06.2023, 17:19 45
Футбол
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина в 7-й раз обыграла Касаткину и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос
04.06.2023, 19:57 125
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности