Источник: Юрий Вирт покидает Верес и возглавит клуб Первой лиги

Черкасский клуб ЛНЗ планирует сменить главного тренера Александра Ковпака после завершения сезона.

Это может произойти даже в случае выхода команды в УПЛ, информирует журналист Дмитрий Венков. У менеджмента клуба есть желание привлечь более опытного специалиста.

В настоящее время основным кандидатом на этот пост является наставник «Вереса» Юрий Вирт, который покинет клуб после окончания сезона.