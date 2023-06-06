Жена Вирта: «Мы покидаем команду»

Жена главного тренера ровенского «Вереса» Юрия Вирта, Светлана Вирт, анонсировала уход наставник из клуба.

«Уважаемые болельщики. Мы покидаем команду. Хочу поблагодарить всех вас за эти годы, когда мы были вместе. За наши победы и поражения, за эмоции, за слезы и счастье и где-то возможно недоразумения, но мы прошли этот путь вместе с вами. Благодарю вас от всего сердца. Вы настоящие и лучшие! Удачи!», – написала Светлана Вирт в группе болельщиков «Вереса» в Фейсбук.

Вирт возглавляет «Верес» с 2019 года. При нем команда прошла путь из Второй лиги до УПЛ.

В УПЛ-2022/2023 ровенская команда финишировала в зоне плей-офф. В переходных матчах Верес сыграет с запорожским «Металлургом» (10 июня во Львове, 14 июня в Ровно).