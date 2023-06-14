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  4. Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 19:29 | Обновлено 14 июня 2023, 20:22
3348
8

Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»

Светлана Вирт раскритиковала руководство клуба

14 июня 2023, 19:29 | Обновлено 14 июня 2023, 20:22
3348
8
Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
ФК Верес. Юрий Вирт

Жена Юрия Вирта Светлана в Facebook резко раскритиковала руководство «Вереса» после того, как ее муж покинул пост главного тренера:

«Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?

На работу берут то б**дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями».

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Юрий Вирт Верес Ровно Светлана Вирт Иван Надеин
Источник Facebook
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Комментарии 8
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zhyr
Коли дружини футболістів відчиняють рота, потім виходить щось нехороше. Вірт як би публічна людина і кожне слово може вплинути на його репутацію. Тепер якись клуб з бл@дми і амбасадорами в керівництві може задуматись, чи варто звати Вірта)))
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+3
Gargantua
там конфликт с Шевчуком.
Шевчук жаловался, что предоставил список для трансферов, а Вирт всех забраковал. Возможно за этим стоят агенты.
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+2
Remark
Лично меня, именно меня, харит когда жены спортсменов лезут в спортивную деятельность мужей. 
Я не говорю, что женщине место только у плиты, нет. Но вот то, что они пишут в сетях, как-то разъясняя разные аспекты работы, действий или происшествий связанных с их мужьями - вот это больше выглядит как цирк. Такое чувство, что сыночка обидели, и мамы вышла во двор разбираться со всеми кто это так накапостил! 
Вирт уже не мальчик, может сам за себя постоять и ответить как надо! Он если бы хотел, сам сказал что думает! Если он этого не сказал, то или считает это не нужным для публики или такого вовсе нет.
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+1
Andrey Ilyashenko
- Я згоден з жінкою.  Впевнений Поворознюка навязали Вірту примусово. Жоден тренер  цю валізу не взяв би у команду.  Взяли як PR хід. а той робив контент на Вересі. Можо робити але ж не потрібно лізти у футбол хлопцю.  Вірта то вже лайно захарело. Тому він і побився з Надєїним.  Хто забув То согоднішній Верес то ФК Львів, я якшо що. А те лайно Львів, що вилетів то Верес.
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-1
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