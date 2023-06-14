Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»

Жена Юрия Вирта Светлана в Facebook резко раскритиковала руководство «Вереса» после того, как ее муж покинул пост главного тренера:

«Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?

На работу берут то б**дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями».