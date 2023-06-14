Украина. Премьер лига14 июня 2023, 19:29 | Обновлено 14 июня 2023, 20:22
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Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Светлана Вирт раскритиковала руководство клуба
14 июня 2023, 19:29 | Обновлено 14 июня 2023, 20:22
3348
8
Жена Юрия Вирта Светлана в Facebook резко раскритиковала руководство «Вереса» после того, как ее муж покинул пост главного тренера:
«Чистый цирк, понятный с самого начала. Не продавать, а усиливаться нужно было футболистами, деньгами, а не тик-токами. Но у президента другое мнение, к сожалению. О каком футболе мы говорим?
На работу берут то б**дей гендиректором, то амбассадоров, то блогера. Руководители должны быть профессионалами, специалистами, а не любителями».
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Шевчук жаловался, что предоставил список для трансферов, а Вирт всех забраковал. Возможно за этим стоят агенты.
Я не говорю, что женщине место только у плиты, нет. Но вот то, что они пишут в сетях, как-то разъясняя разные аспекты работы, действий или происшествий связанных с их мужьями - вот это больше выглядит как цирк. Такое чувство, что сыночка обидели, и мамы вышла во двор разбираться со всеми кто это так накапостил!
Вирт уже не мальчик, может сам за себя постоять и ответить как надо! Он если бы хотел, сам сказал что думает! Если он этого не сказал, то или считает это не нужным для публики или такого вовсе нет.