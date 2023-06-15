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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 22:23 | Обновлено 15 июня 2023, 22:52
1873
0

РЕБРОВ: «С македонцами будет совсем другая игра, чем с немцами»

15 июня Украина проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии

15 июня 2023, 22:23 | Обновлено 15 июня 2023, 22:52
1873
0
РЕБРОВ: «С македонцами будет совсем другая игра, чем с немцами»
УАФ

В преддверии матча квалификации Евро-2024 против команды Северной Македонии главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

– Что вы можете сказать о завтрашнем сопернике?

– Эта команда выбила Италию в плей-офф отбора ЧМ-2022, обыграла Германию на выезде. Мы очень серьезно относимся к игре. Мы должны уважать соперника, но также думать о своей игре. Завтра важно сконцентрироваться на своей игре, проанализировать ошибки, сделанные в поединке с Германией, выходить и играть в футбол.

– Сегодня была опубликована заявка молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21, куда вошли игроки национальной команды – Трубин, Судаков, Мудрик, Ванат. Когда вы отпустите их в лагерь «молодежки»?

– Мы договорились, что будем использовать этих игроков в обоих матчах. Уже после поединка с Мальтой посмотрим.

– Украина считается явным фаворитом матча. Как вы относитесь к этому?

– Я не считаю, что мы – фавориты. Мы играем на выезде против очень крепкой команды, показавшей это в последних встречах. Мы должны доказать на поле, что мы фавориты.

– Чего вы ожидаете от завтрашнего поединка?

– Я считаю, что завтра будет другая игра, чем со сборной Германии. Мы понимаем, против кого играем, понимаем силу команды Северной Македонии. Но мы должны отдавать себе отчет, как будем играть сами. Я ожидаю очень тяжелую игру. Уверен, что наши футболисты готовы к такой игре.

– В каком психологическом состоянии находится Мудрик, учитывая молодой возраст и не слишком удачное выступление за «Челси» в этом сезоне? Может быть, вы проводили с ним индивидуальную беседу?

– Я разговариваю с каждым игроком. Я разговаривал с Михаилом, он находится в стабильном психологическом состоянии. Он, как и другие, представляет нашу страну. Все игроки ошибаются, особенно в этом возрасте, когда мы в основном составе имеем трех-четырех игроков U-21. Мы будем поддерживать его, как и всех игроков в поле.

– В матче против Германии Степаненко персонально работал против Киммиха. В Северной Македонии есть похожий футболист – Эльмас. Насколько похожи задачи у Тараса на завтрашний матч?

– Мы не играли персонально. Но сборная Германии – это не только Киммих. Когда Горецка и Киммих играют вместе внутри поля – это настоящая сила. Мы понимаем, что Эльмас – действительно лидер команды. Но там несколько игроков, которые очень здорово работают с мячом. Мы должны обратить внимание на них тоже.

– Известно, что из-за травм не сыграют Бондарь и Пихалонок. Есть ли еще какие-нибудь кадровые проблемы? Каково состояние Миколенко, попросившего замену в игре с немцами?

– Да, есть определенные повреждения, полученные игроками раньше, а не непосредственно в тренировочном процессе. Миколенко чувствует себя совершенно нормально, готовится к игре. У него есть другие проблемы, но я уверен, что это не касается следующих встреч. Все ребята здоровы и готовы играть.

– В текущем сезоне мы увидели Цыганкова в «Жироне» немного на другой позиции, чем та, где он обычно играл раньше. Он сыграл поближе к центру под нападающим в поединке с Германией. Видите ли вы Виктора именно на этой позиции в будущем?

– Увидим. Мы смотрим по тренировочному процессу. Если футболист может действовать на этой позиции, выполнять требования, он там играет. Я считаю, что Виктор хорошо вошел в игру, имеет мощную скорость, которую использовал с Германией. Он играл в «Жироне» несколько матчей на этой позиции, играл достаточно успешно. Потому мы попробовали его там, ведь матч был важен.

Ближайший матч сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024 – 16 июня против Северной Македонии. Игра состоится в Скопье на стадионе «Тоше Проески», начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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