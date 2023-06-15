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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 14:49 | Обновлено 15 июня 2023, 14:57
2616
0

Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой

Мудрик, Трубин и другие не будут готовиться к Евро U-21

15 июня 2023, 14:49 | Обновлено 15 июня 2023, 14:57
2616
0
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

По информации ТаТоТаке, игроки национальной сборной Украины, которые могут сыграть на молодежном Евро, отправятся в состав Украины U-21 только после отборочного матча Евро-2024 против Мальты.

Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат остаются в первой команде до конца двух ближайших матчей отбора Евро-2024.

Наставник Сергей Ребров убежден, что приоритет должен быть у национальной команды, поэтому подготовку к Евро U-21 молодежка проведет без своих лидеров.

Матч против Мальты состоится 19 июня, а молодежная сборная Украины начнет Евро 21 июня.

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Источник ТаТоТаке
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