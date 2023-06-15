Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой

По информации ТаТоТаке, игроки национальной сборной Украины, которые могут сыграть на молодежном Евро, отправятся в состав Украины U-21 только после отборочного матча Евро-2024 против Мальты.

Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат остаются в первой команде до конца двух ближайших матчей отбора Евро-2024.

Наставник Сергей Ребров убежден, что приоритет должен быть у национальной команды, поэтому подготовку к Евро U-21 молодежка проведет без своих лидеров.

Матч против Мальты состоится 19 июня, а молодежная сборная Украины начнет Евро 21 июня.