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ATP
15 июня 2023, 15:05 | Обновлено 15 июня 2023, 15:07
250
0

Сачко в третий раз подряд обыграл Марченко

Виталий оказался сильнее Ильи на челленджере в Братиславе

15 июня 2023, 15:05 | Обновлено 15 июня 2023, 15:07
250
0
Сачко в третий раз подряд обыграл Марченко
ATP. Виталий Сачко

Украинские теннисисты Виталий Сачко (№266 ATP) и Илья Марченко (№345 ATP) сыграли между собой в рамках грунтового челленджере в Братиславе.

В матче второго раунда Виталий обыграл Илью в двух сетах.

Братислава. Второй раунд
Виталий Сачко (Украина) – Илья Марченко (Украина) – 7:5, 6:1

Это была третья встреча между этими теннисистами, Сачко выиграл все матчи.

В следующем раунде Виталий сразится против Мохамеда Сафвата (№474 ATP) или Федерико Кории (№93 ATP).

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Виталий Сачко Илья Марченко ATP Братислава
Источник Sport.ua
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