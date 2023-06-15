Сачко в третий раз подряд обыграл Марченко
Виталий оказался сильнее Ильи на челленджере в Братиславе
Украинские теннисисты Виталий Сачко (№266 ATP) и Илья Марченко (№345 ATP) сыграли между собой в рамках грунтового челленджере в Братиславе.
В матче второго раунда Виталий обыграл Илью в двух сетах.
Братислава. Второй раунд
Виталий Сачко (Украина) – Илья Марченко (Украина) – 7:5, 6:1
Это была третья встреча между этими теннисистами, Сачко выиграл все матчи.
В следующем раунде Виталий сразится против Мохамеда Сафвата (№474 ATP) или Федерико Кории (№93 ATP).
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