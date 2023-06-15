Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Ангелина вслед за Дарьей Снигур выбыла из одиночного разряда
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).
Ноттингем. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 0:6, 5:7
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Дарт сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA), которая ранее одолела Дарью Снигур.
Отметим, что Калинина продолжит борьбу в парном разряде.
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