Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).

Ноттингем. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 0:6, 5:7

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Дарт сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA), которая ранее одолела Дарью Снигур.

Отметим, что Калинина продолжит борьбу в парном разряде.