Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
WTA
15 июня 2023, 17:34 | Обновлено 15 июня 2023, 17:43
585
8

Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме

Ангелина вслед за Дарьей Снигур выбыла из одиночного разряда

15 июня 2023, 17:34 | Обновлено 15 июня 2023, 17:43
585
8
Калинина проиграла британке Дарт на турнире в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) завершила выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, проиграла Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA).

Ноттингем. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 0:6, 5:7

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Дарт сыграет с Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA), которая ранее одолела Дарью Снигур.

Отметим, что Калинина продолжит борьбу в парном разряде.

По теме:
Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Дарья Снигур – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина WTA Ноттингем Хэрриет Дарт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 15 июня 2023, 13:40 0
Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Словакии

РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»
Футбол | 15 июня 2023, 11:05 15
РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»
РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»

Легендарный бразилец назвал своего фаворита

Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Футбол | 14.06.2023, 22:36
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Футбол | 15.06.2023, 00:28
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Футбол | 14.06.2023, 19:29
Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Бубенко
Відмучилася...Не гра, а суцільний жах! Так зневажати українських вболювальників можуть виключно наші дівчата! Ну хіба за виключенням Світоліної...
Ответить
+1
Игорь Городищев
..Погана трава !..)
Ответить
0
Олександр Радченко
Нет ,чтобы две украинки разыграли путёвку 1/2 турнира обе проиграли не очень сильным соперницам пусть даже у которых это их любимое покрытие. 
Ответить
0
Alehandro
Жахливо сьогодні, шо Снігур, шо Калініна грали... Замість українського дербі, маємо британське((
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Ад
Геля мабуть вирішила зробити ставку на цьому турнірі, на парну гру
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
14.06.2023, 14:40
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
13.06.2023, 19:20 18
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 31
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
14.06.2023, 06:05 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем