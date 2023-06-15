ОФИЦИАЛЬНО. Скорук пропустит следующий сезон в Первой лиге

Футбольный клуб «Скорук» (Томаковка, Никопольского района, Днепропетровской области) официально сообщил о прекращении выступлений на уровне Первой лиги ПФЛ чемпионата Украины в сезоне 2023/24.

«ФК «Скорук» – аграрная команда, которая финансируется семьей президента клуба Максима Анатольевича Скорука, а в связи с подрывом рашистами Каховской ГЭС, земельные участки Никопольщины остались без водоснабжения и не имеют орошения, в результате чего владелец клуба каждый день получает большие убытки. Руководство клуба до последнего момента пыталось решить вопрос с дальнейшим финансированием на ближайший сезон, но, к сожалению, в сложившейся ситуации, все попытки успехом не увенчались.

Для того, чтобы футбольный клуб «Скорук» не исчез окончательно, руководство клуба приняло решение пропустить сезон в Первой лиге ПФЛ 2023/24», – сказано в заявлении клуба.

Отметим, что детско-юношеская футбольная школа «Скорук» продолжит работу, где остается весь тренерско-административный штаб.

В прошлом сезоне «Скорук» занял второе место в турнирной таблице «Группы на выбывание» Первой лиги, набрав 23 очка.