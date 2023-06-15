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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 23:23 | Обновлено 15 июня 2023, 23:45
530
0

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Скопье

16 червня на игре с Северной Македонией ожидается более 20 тысяч зрителей

15 июня 2023, 23:23 | Обновлено 15 июня 2023, 23:45
530
0
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Скопье
УАФ

Утро четверга, 15 июня, в Скопье национальная команда Украины начала со стретчинга, который провел тренер по физподготовке Хавьер Луруэнья Лобо.

После перелета и переезда из Бремена в Скопье, хотя и не столь длительного, как дорога из Киева в Бремен, все же мышцы нуждаются в растяжке и восстановлении, тем более, если их функциональность оказывает непосредственное влияние на готовность игроков к тренировкам и играм. Выполнив все необходимые упражнения, игроки отправились на теоретическое занятие, после которого у команды по графику был обед.

Перед началом главный тренер сборной Сергей Ребров поздравил от имени всей команды массажиста Андрея Махно с днем рождения. Лучший подарок по этому случаю – футболка национальной сборной с фамилией именинника и номером, отражающим возраст «новорожденного».

В начале официальной тренировки на стадионе «Тоше Проески» начал накрапать дождь. Скопье расположено в окружении гор, поэтому высокая влажность воздуха и осадки – признаки местных климатических условий. Хотя температура в пределах 19-20 градусов, на улице довольно душно. Возможно, именно этим обусловлено не лучшее качество газона, который является довольно вязким.

В вечерней тренировке приняли участие все 25 игроков, присутствовавших на сборе, после того как Валерий Бондарь и Александр Пихаленок покинули расположение команды из-за травм. После разминки и традиционной отработки техники работы с мячом игроки выполнили тактические задания, поставленные Сергеем Ребровым и его тренерским штабом в рамках соответствующих игровых серий. В завершение тренировки ребята отработали удары по воротам.

Завтра, 16 июня, на игре ожидается более 20 тысяч зрителей, из которых примерно 300 – украинцы. Арена в Скопье вмещает 33 тысячи болельщиков, поэтому не будет заполнена. Сине-желтые флаги будут ярко выделяться на трибунах, а поддержка со всех уголков Украины и мира будет однозначно мотивировать ребят на максимальный результат.

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ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в Скопье

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Источник Украинская правда
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