Заключительный день своего пребывания в Бремене, 14 июня, национальная сборная Украины начала с утренней тренировки.

Пробежав несколько кругов, сборники отрабатывали технику работы с мячом, получив задачу отдать пас максимум в два касания в большом круге, а затем отработали средние передачи и перешли к основной работе.

Сергей Ребров вместе со своим тренерским штабом готовит команду к следующему матчу квалификации Евро-2024 – со сборной Северной Македонии, так что тактическая и игровая работа осуществляется с учетом ближайшего оппонента.

В тренировке приняли участие 25 исполнителей. Отсутствовали двое игроков – Валерий Бондарь и Александр Пихаленок. У первого – повреждение приводной мышцы, у второго – проблемы со ступней. К сожалению, оба исполнителя не смогут помочь сборной Украины в июньских поединках.

После обеда сине-желтые выехали на аэропорт Бремена, откуда взяли курс на столицу Северной Македонии – Скопье. Вечером 14 июня в программе сборной было только расположение в отеле, ужин и восстановление. А уже 15 июня команда проведет предматчевую тренировку на поле стадиона «Тоше Проэски».

ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм