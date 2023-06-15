ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Лавриненко – новый тренер Вереса

Во время заседания Наблюдательного совета «Вереса» клуб объявил о том, что новым тренером команды стал Сергей Лавриненко. Контракт подписан на три года.

Руководство попрощалось с наставником Юрием Виртом и поблагодарило его за работу.

«Контракт на три года. У тренера должна быть уверенность в будущем. Не очень приятно, что мы это делаем сразу после ухода прошлого тренера, но мы это делаем публично», – сказал президент клуба Иван Надеин.

Лавриненко ранее успешно работал с ФК «Ингулец» (2016-2022), а до того тренировал «Зирку».