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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 13:49 | Обновлено 15 июня 2023, 14:06
1423
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Лавриненко – новый тренер Вереса

Клуб подтвердил назначение тренера

15 июня 2023, 13:49 | Обновлено 15 июня 2023, 14:06
1423
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Лавриненко – новый тренер Вереса
ФК Днепр-1. Сергей Лавриненко

Во время заседания Наблюдательного совета «Вереса» клуб объявил о том, что новым тренером команды стал Сергей Лавриненко. Контракт подписан на три года.

Руководство попрощалось с наставником Юрием Виртом и поблагодарило его за работу.

«Контракт на три года. У тренера должна быть уверенность в будущем. Не очень приятно, что мы это делаем сразу после ухода прошлого тренера, но мы это делаем публично», – сказал президент клуба Иван Надеин.

Лавриненко ранее успешно работал с ФК «Ингулец» (2016-2022), а до того тренировал «Зирку».

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Верес Ровно Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Источник ФК Верес
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Прекрасный вариант для Вереса.
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