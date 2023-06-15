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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 19:46 |
2185
0

УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами

По сравнению с сезоном 2022/2023 ничего не изменится

15 июня 2023, 19:46 |
2185
0
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами

Как стало известно Sport.ua, УПЛ и ПФЛ определились с обменом между УПЛ и Первой лигой в сезоне 2023/2024. Он останется таким же, как в сезоне 2022/2023.

Это значит, что две худших команды УПЛ (15-е и 16-е места) вылетят в Первую лигу, их место займут два лучших клуба Первой лиги. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в УПЛ, сыграют в переходных матчах с четвертой и третьей командами Первой лиги соответственно.

Окончательно эти договоренности будут утверждены на Конференции ПФЛ и Общем собрании клубов УПЛ, который состоятся 21 и 23 июня соответственно.

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Источник Sport.ua
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