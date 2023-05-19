Боевые полуфиналы ЛЕ и ЛК, Ребров станет коучем сборной, куда уйдет Довбик?
Главные новости за 18 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 мая.
1А. Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Командам понадобилось дополнительное время для определения победителя пары
1Б. Байер не справился с автобусом Волков. Рома – в финале Лиги Европы
Команда Моуриньо отстояла минимальное преимущество
1В. Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
В финальном поединке 31 мая в Будапеште встретятся «Севилья» и «Рома»
2А. Дожали в овертайме. Фиорентина – второй финалист Лиги конференций
«Фиалки» сыграют в решающем матче с «Вест Хэмом»
2Б. Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций
Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте полуфинала ЛК
2В. Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций
В финальном матче 7 июня в Праге встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм»
3. Забил в свои и чужие. Ньюкасл разгромил Брайтон в перенесенном матче АПЛ
«Ньюкасл» занимает 3-е место, а «Брайтон» располагается на 6-й позиции
4А. Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
Французский клуб планирует делать ставку на других исполнителей
4Б. «Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?
Вячеслав Фридман рассказал о позиции клуба
5А. Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Тренер и Ассоциация достигли соглашения
5Б. Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной
В тренерский штаб войдут Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх
5В. В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
По данным инсайдеров, Глеб Платов будет работать аналитиком сборной Украины
6. ЧМ по хоккею. Германия в ярком матче обыграла Данию, победа Швейцарии
Германия набрала первые очки
6Б. ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
Словенцы могли оформить сенсацию
7. ОФИЦИАЛЬНО. Надаль впервые с 2004 года пропустит Ролан Гаррос
В ближайшие несколько месяцев испанец играть не планирует
8А. Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Блогер Sport.ua Cергей Тищенко нашел тренера для «Динамо» в Польше
8Б. Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Наставник «Ракува» пользуется спросом на рынке
9. Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
По данным журналиста, в виде компенсации выплачивается 1 полная зарплата
10. Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
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