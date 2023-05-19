Боевые полуфиналы ЛЕ и ЛК, Ребров станет коучем сборной, куда уйдет Довбик?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 мая.

1А. Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ

Командам понадобилось дополнительное время для определения победителя пары

1Б. Байер не справился с автобусом Волков. Рома – в финале Лиги Европы

Команда Моуриньо отстояла минимальное преимущество

1В. Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы

В финальном поединке 31 мая в Будапеште встретятся «Севилья» и «Рома»

2А. Дожали в овертайме. Фиорентина – второй финалист Лиги конференций

«Фиалки» сыграют в решающем матче с «Вест Хэмом»

2Б. Вест Хэм второй раз обыграл АЗ Алкмаар и вышел в финал Лиги конференций

Победный гол забил Пабло Форнальс на 90+4 минуте полуфинала ЛК

2В. Молотобойцы и фиалки. Определена финальная пара Лиги конференций

В финальном матче 7 июня в Праге встретятся «Фиорентина» и «Вест Хэм»

3. Забил в свои и чужие. Ньюкасл разгромил Брайтон в перенесенном матче АПЛ

«Ньюкасл» занимает 3-е место, а «Брайтон» располагается на 6-й позиции

4А. Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах

Французский клуб планирует делать ставку на других исполнителей

4Б. «Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?

Вячеслав Фридман рассказал о позиции клуба

5А. Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан

Тренер и Ассоциация достигли соглашения

5Б. Переговоры – на финальной стадии. Названы ассистенты Реброва в сборной

В тренерский штаб войдут Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх

5В. В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21

По данным инсайдеров, Глеб Платов будет работать аналитиком сборной Украины

6. ЧМ по хоккею. Германия в ярком матче обыграла Данию, победа Швейцарии

Германия набрала первые очки

6Б. ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк

Словенцы могли оформить сенсацию

7. ОФИЦИАЛЬНО. Надаль впервые с 2004 года пропустит Ролан Гаррос

В ближайшие несколько месяцев испанец играть не планирует

8А. Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо

Блогер Sport.ua Cергей Тищенко нашел тренера для «Динамо» в Польше

8Б. Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги

Наставник «Ракува» пользуется спросом на рынке

9. Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно

По данным журналиста, в виде компенсации выплачивается 1 полная зарплата

10. Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ

Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…