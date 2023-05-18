Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо

Польские СМИ сообщают, что наставник Ракува Марек Папшун находится в сфере интересов киевского «Динамо». В этом нет ничего неожиданного. «Динамо» провалило сезон, Мирче Луческу уже 77 лет и он сейчас находится на больничном. Да, у румына есть контракт еще на сезон, но никто не даст гарантий, что он вернется к тренерской деятельности.

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48-летний Папшун сделал скромный «Ракув» чемпионом Польши и ведущей командой Экстракласы. Контракт польского наставника истекает летом. Он его не намерен продлевать.



Надо сказать, что Папшун из «Ракува» выжал все, что только можно. Команда сейчас находится в элите польского футбола, хотя недавно играла во втором по силе дивизионе Польши. Город с населением 225 тысяч жителей (до войны в Житомире было больше) в футбольном плане опередил столицу Варшаву, такие крупные города как Краков, Лодзь, Вроцлав. За последние годы «Ракув» выиграл два Кубка Польши, два Суперкубка, дважды становился вторым в чемпионате, а теперь завоевал золотые медали. Очевидно, что на уровне Польши перспективный тренер уже себя исчерпал. Нужно двигаться дальше.

Папшун возглавил «Ракув» в 2016-м году, когда команда не играла в Экстракласе. До этого Марек 15 лет работал учителем физкультуры и истории в польском городке Зомбки. Также возглавлял школьную команду. В 2012-14-х годах работал по совместительству в клубе «Легионовия». После чего рискнул и принял предложение «Ракува», который тогда был середняком третьей по силе лиги Польши.

Папшун - это тренер, который уделяет огромное внимание тактической и аналитической подготовке своей команды и очень широко использует современные порталы для анализа игры. В его штабе в «Ракуве» находится до 10 различных помощников, которые не только моделируют собственную игру, но и изучают соперника. Всю Польшу облетело фото, как во время матча за Кубок Польши перед овертаймом Папшун на тактической доске объяснял задачи для собственных игроков.



ФК Ракув. Марек Папшун

Здесь его можно сравнить с бывшим тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Не только в плане эмоциональности, но и в том, как он выстраивает игру своей команды. Для польского наставника качество футбола и собственные идеи не менее важны, чем результат. Хотя внешне он больше похож на другого известного итальянского тренера Маурицио Сарри. Итальянский стиль точно в нем просматривается.

Среди помощников Папшуна никому нет больше 35 лет. Все профессионалы своего дела и не имеют за плечами больших карьер или вообще не играли. Ассистенты воспринимают футбол только благодаря цифрам, анализу. Что сделало «Ракув» не только успешным в Экстракласе, но и зрелищным, и тактически гибким. Ключевая схема игры - три центральных защитника, латерали на флангах, два опорника, два инсайда и один форвард. Наверное, это наиболее современная схема на сегодня. Все это очень гармонично менялось с оборонительной игры в 5 защитников до атакующей игры в 3 центрбека. В более сложный футбол в Польше никто не играл.

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Отдельная тема – селекция клуба. «Ракув» здесь имел очень хорошие результаты. Среди ненужных другим клубам игроков, по сути, ноунеймов, удалось найти достаточно качественных футболистов. Наш Владислав Кочергин фактически заиграл сразу и стал одним из лидеров команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Голкипер Владан Ковачевич пришел из «Сараево» в 2021-м году за 300 тысяч. Сегодня это лучший вратарь Экстракласы. Transfermarkt оценивает его в 8 млн. евро. Клубы из Италии и Германии активно интересуются боснийцем (имеет сербское происхождение). Сумма потенциального перехода может быть больше 10 млн.

Лидером защиты является грек Стратос Сварнас. Он не был нужен АЕКу. Ракув его арендовал сначала за 200 тысяч и должен выкупить еще за 800. Потенциально он может стоить в разы больше уже этим летом.

Другой грек Яннис Папаниколау – важный игрок середины поля. В 2020-м году его подобрали из «Паниониоса» в статусе свободного агента. Папаниколау сегодня – один из лучших опорников Экстракласы.



Другой игрок середины поля Бен Ледерман уже получил вызов в сборную Польши. Хотя родился в США, интересовался им Израиль. В свое время он начинал в системе «Барселоны», был в «Генте», но нигде не раскрылся. В Польше стал звездой. Интерес к этому футболисту в Европе огромен.

Вингер Фран Тудор не был никому нужен на родине в Хорватии. После расставания с «Хайдуком» полгода находился без клуба. Сейчас это самый дорогой полевой футболист «Ракува» по версии Transfermarkt.de, который оценивается в 3,5 млн евро. В текущем сезоне на счету хорвата 7 ассистов.

Все это можно продолжать долго. Куда ни кинь – повсюду интересные футболисты, мало что собой представлявшие до перехода в «Ракув». Поиск и дальнейшее развитие футболистов поражает.

Главным скаутом команды является 34-летний Бартош Барнас. Правда, в селекционном отделе с лета 2022-го года работает еще один интересный мужчина – 70-летний нидерландец Герард Уилард. Он на родине работал с «Твенте», «Виллем II».

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Если Папшун так крут, то почему его никто не приглашает? На уровне Польши Марек уже добился всего. Тренер понимает, что выжал из команды все, что только можно. Далее требуется новый вызов. Серьезный проект, который позволит Папшуну реализовать свои идеи, исходя из опыта, приобретенного в «Ракуве». Ему нужна свобода действий, поддержка и понимание руководителей. Вряд ли в Польше существуют подобные проекты. Поэтому следует ожидать приглашений тренера из-за границы. Марек сказал, что если не будет интересных предложений, то он готов взять творческий отпуск на время и ждет приглашений из других стран. Сейчас им вроде бы интересуется «Краковия», была информация об интересе от «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Папшун

Для украинского футбола приглашение такого тренера было бы очень интересным решением. Уже готовый и сформированный специалист, требующий больших возможностей показать себя. Сейчас Папшун свободен. Через год – вряд ли так будет. Его нельзя соблазнить деньгами, его можно соблазнить только возможностями.

Я не знаю как для других клубов, а для «Динамо» – это был бы шаг переосмыслить всю работу клуба: построение игры, селекцию, каждого игрока. Приглашение человека со стороны со своим штабом, видением футбола явно будет не лишним для столичной команды. Причем, не за все деньги мира.

Сергей ТИЩЕНКО