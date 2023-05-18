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  4. Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 20:47 |
2198
4

Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах

Французский клуб планирует делать ставку на других исполнителей

18 мая 2023, 20:47 |
2198
4
Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
СК Днепр-1. Артем Довбик

Французский «Марсель» не проявляет интереса к трансферу форварда «Днепра-1» Артема Довбика, и не вел переговоров с представителями футболиста, как об этом сообщалось ранее.

По информации FootMarseille.com, приоритетной целью для «Марселя» является продление контракта с Алексисом Санчесом. Также в стане провансальцев рассчитывают на португальца Витинью, который в январе был приобретен у «Браги» за 32 миллиона евро.

Что касается Довбика, то украинский форвард летом не должен испытать проблем с трудоустройством, если пожелает покинуть «Днепр-1». В частности, заинтересованность в услугах Артема проявляют «Ланс», «Ницца», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла», «Брайтон», «Унион» Берлин, «Фрайбург» и «Трабзонспор».

Ранее Довбик заявлял, что был бы не прочь продолжить карьеру в «Марселе».

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Артем Довбик Днепр-1 Марсель трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Ницца Ноттингем Форест Астон Вилла Ланс Брайтон Фрайбург Трабзонспор Унион Берлин
Источник FootMarseille.com
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Комментарии 4
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vasilichn
Додик никуда не перейдет, такое бревно никто не купит.
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+2
Remark
В Юнион Берлин было бы круто попасть. Отличный вариант для нашего сборника.
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+2
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GloryUkraine
Не знаю, що і сказати, але Довбик не заграє в топ-лігах. Він мені нагадує Яремчука. Повільний та без техніки. 
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0
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