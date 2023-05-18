Довбик Марселю не нужен. Зато у него много других вариантов в топ-лигах
Французский клуб планирует делать ставку на других исполнителей
Французский «Марсель» не проявляет интереса к трансферу форварда «Днепра-1» Артема Довбика, и не вел переговоров с представителями футболиста, как об этом сообщалось ранее.
По информации FootMarseille.com, приоритетной целью для «Марселя» является продление контракта с Алексисом Санчесом. Также в стане провансальцев рассчитывают на португальца Витинью, который в январе был приобретен у «Браги» за 32 миллиона евро.
Что касается Довбика, то украинский форвард летом не должен испытать проблем с трудоустройством, если пожелает покинуть «Днепр-1». В частности, заинтересованность в услугах Артема проявляют «Ланс», «Ницца», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла», «Брайтон», «Унион» Берлин, «Фрайбург» и «Трабзонспор».
Ранее Довбик заявлял, что был бы не прочь продолжить карьеру в «Марселе».
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