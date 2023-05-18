Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК: «Марсель? Главное, чтобы договорились»
Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 09:13 | Обновлено 18 мая 2023, 09:16
819
0

Артем ДОВБИК: «Марсель? Главное, чтобы договорились»

Форвард «Днепра-1» – об интересе со стороны французского клуба

18 мая 2023, 09:13 | Обновлено 18 мая 2023, 09:16
819
0
Артем ДОВБИК: «Марсель? Главное, чтобы договорились»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

25-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал информацию о возможном переходе во французский «Марсель».

«Есть диалог и интерес. Такой же интерес был и полгода назад. Сейчас он стал более интенсивным. Поэтому все возможно.

Хотел бы перейти в «Марсель»? Почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов. Я только за. Главное, чтобы договорились», - сказал Довбик.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.

По теме:
Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
Артем Довбик Марсель трансферы Днепр-1 трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ
Источник MEGOGO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
Теннис | 18 мая 2023, 03:40 1
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме

Украинка поборется за место в финале

ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад
Футбол | 17 мая 2023, 23:42 1
ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад
ВИДЕО. Автогол Милитао или гол Аканджи? Ман Сити громит Реал на Этихад

3-й гол англичане забили на 76-й минуте

ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Футбол | 17.05.2023, 20:20
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Футбол | 18.05.2023, 00:10
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 18.05.2023, 04:30
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
16.05.2023, 11:44 5
Бокс
Источник: контракт с Ребровым подписан
Источник: контракт с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 4
Футбол
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
17.05.2023, 23:23 9
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2023, 09:48 4
Хоккей
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности