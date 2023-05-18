Артем ДОВБИК: «Марсель? Главное, чтобы договорились»

25-летний нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал информацию о возможном переходе во французский «Марсель».

«Есть диалог и интерес. Такой же интерес был и полгода назад. Сейчас он стал более интенсивным. Поэтому все возможно.

Хотел бы перейти в «Марсель»? Почему бы нет? Команда идет на третьем месте, борется за Лигу чемпионов. Я только за. Главное, чтобы договорились», - сказал Довбик.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 28 голов и сделал 8 ассистов в 35 матчах во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 11 миллионов евро.