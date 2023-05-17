Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро

Центральный нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик входит в сферу интересов «Марселя».

Французский клуб планирует в ближайшее время усилить атакующую линию команды, и Довбик видится ему отличным кандидатом.

В «Марселе» уже контактировали с агентами Довбика, и знают, что контракт форварда с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года. Также форвард дал понять, что положительно настроен в отношении потенциального переезда во Францию.

Ожидается, что за Довбика «Днепр-1» запросит от 11 до 15 миллионов евро, что не станет проблемой для «Марселя», но также не стоит исключать, что президент французского клуба Пабло Лонгория решит дождаться января 2024-го и возможности подписать украинского футболиста на правах свободного агента.

Ранее Довбика сватали в «Трабзонспор», но представители футболиста заявили, что турецкие клубы их клиента не интересуют.