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  4. Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро
Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 15:08 | Обновлено 17 мая 2023, 15:18
880
3

Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро

Впрочем, французский клуб может дождаться января 2024-го и возможности подписать форварда бесплатно

17 мая 2023, 15:08 | Обновлено 17 мая 2023, 15:18
880
3
Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро
scdnipro1.com.ua. Артем Довбик

Центральный нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик входит в сферу интересов «Марселя».

Французский клуб планирует в ближайшее время усилить атакующую линию команды, и Довбик видится ему отличным кандидатом.

В «Марселе» уже контактировали с агентами Довбика, и знают, что контракт форварда с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года. Также форвард дал понять, что положительно настроен в отношении потенциального переезда во Францию.

Ожидается, что за Довбика «Днепр-1» запросит от 11 до 15 миллионов евро, что не станет проблемой для «Марселя», но также не стоит исключать, что президент французского клуба Пабло Лонгория решит дождаться января 2024-го и возможности подписать украинского футболиста на правах свободного агента.

Ранее Довбика сватали в «Трабзонспор», но представители футболиста заявили, что турецкие клубы их клиента не интересуют.

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Источник Le 10 Sport
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Умник
Так там Алексис Пенали бьет.
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-2
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vazazh
Ну хто буде платити за цього довбаного довбика. Це таке собі свічадло у темряві українськогофутбоолу. Як і все інше, яке кудись порїхало, а власне за грошима, бо гри з них не буде. 
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-3
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