Довбик заинтересовал Марсель. Цена вопроса – 11-15 миллионов евро
Впрочем, французский клуб может дождаться января 2024-го и возможности подписать форварда бесплатно
Центральный нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик входит в сферу интересов «Марселя».
Французский клуб планирует в ближайшее время усилить атакующую линию команды, и Довбик видится ему отличным кандидатом.
В «Марселе» уже контактировали с агентами Довбика, и знают, что контракт форварда с «Днепром-1» истекает в конце нынешнего года. Также форвард дал понять, что положительно настроен в отношении потенциального переезда во Францию.
Ожидается, что за Довбика «Днепр-1» запросит от 11 до 15 миллионов евро, что не станет проблемой для «Марселя», но также не стоит исключать, что президент французского клуба Пабло Лонгория решит дождаться января 2024-го и возможности подписать украинского футболиста на правах свободного агента.
Ранее Довбика сватали в «Трабзонспор», но представители футболиста заявили, что турецкие клубы их клиента не интересуют.
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