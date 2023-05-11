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  4. Менеджер Довбика: «Очередные слухи. Турецкие клубы нас не интересуют»
Украина. Первая лига
11 мая 2023, 17:49 | Обновлено 11 мая 2023, 17:53
122
0

Менеджер Довбика: «Очередные слухи. Турецкие клубы нас не интересуют»

Алексей Люндовский прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Трабзонспор»

11 мая 2023, 17:49 | Обновлено 11 мая 2023, 17:53
122
0
Менеджер Довбика: «Очередные слухи. Турецкие клубы нас не интересуют»
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Менеджер украинского форварда клуба «Днепр-1» Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал утреннюю информацию, что якобы футболист готов разговаривать с «Трабзонспором» о возможном трансфере:

«Очередной слух, я бы сказал точнее – чушь. Я давно уже говорил, что пора покончить с этими спекуляциями по турецким клубам, этот рынок нас не интересует. Доверяйте только официальным источникам».

В текущем сезоне Довбик провел за днепровский клуб 34 матча, в которых забил 27 голов и сделал восемь результативных передач.

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Трабзонспор Артем Довбик Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Алексей Люндовский
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