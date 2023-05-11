Менеджер Довбика: «Очередные слухи. Турецкие клубы нас не интересуют»

Менеджер украинского форварда клуба «Днепр-1» Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал утреннюю информацию, что якобы футболист готов разговаривать с «Трабзонспором» о возможном трансфере:

«Очередной слух, я бы сказал точнее – чушь. Я давно уже говорил, что пора покончить с этими спекуляциями по турецким клубам, этот рынок нас не интересует. Доверяйте только официальным источникам».

В текущем сезоне Довбик провел за днепровский клуб 34 матча, в которых забил 27 голов и сделал восемь результативных передач.