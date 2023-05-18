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  4. Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Польша
18 мая 2023, 15:02 |
1073
4

Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги

Наставник «Ракува» пользуется спросом на рынке

18 мая 2023, 15:02 |
1073
4
Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Папшун

48-летний главный тренер «Ракува» Марек Папшун, который в текущем сезоне привел свою команду к чемпионскому титулу в польской Экстраклассе, может сменить клуб, но остаться в нынешней лиге.

Конкретное предложение Папшуну представила «Краковия». Этот клуб готов платить коучу по 500 тысяч злотых ежемесячно (около 110 тысяч евро), и в случае, если предложение будет одобрено, Марек станет самым высокооплачиваемым тренером в польском футболе.

Впрочем, пока неизвестно, соблазнится ли Папшун на рекордные для польской Экстраклассы деньги, ведь ранее сообщалось о желании наставника попробовать силы за рубежом.

По информации польских СМИ, интерес к сотрудничеству с Папшуном уже проявили украинское «Динамо», греческий «Олимпиакос» и израильский «Маккаби» из Хайфы.

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Марек Папшун Ракув Динамо Киев Краковия назначение тренера чемпионат Польши по футболу
Источник Meczyki
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Комментарии 4
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BUROSTAVOK
Я думаю,що найбільш дінамавськє серце в сиркєса...Скоро він лічно буде треніровать))))
Тактика бей вперед - камбинация прийдет)))ИЛИ КАМОН ПЛЕЙ КАК ГАВАРИЛ БЕЛЯШ,ОЙ ПЛАХИН)))
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+1
Burevestnik
чому на сайті прийнято не вказувати автора статті ???  
Чи соромно за свої перли на сайті  чи  шо ?   
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+1
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Перець
В нас ще багато  в наявності динамівських сердець, які ще не тренували
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+1
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