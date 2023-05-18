Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Наставник «Ракува» пользуется спросом на рынке
48-летний главный тренер «Ракува» Марек Папшун, который в текущем сезоне привел свою команду к чемпионскому титулу в польской Экстраклассе, может сменить клуб, но остаться в нынешней лиге.
Конкретное предложение Папшуну представила «Краковия». Этот клуб готов платить коучу по 500 тысяч злотых ежемесячно (около 110 тысяч евро), и в случае, если предложение будет одобрено, Марек станет самым высокооплачиваемым тренером в польском футболе.
Впрочем, пока неизвестно, соблазнится ли Папшун на рекордные для польской Экстраклассы деньги, ведь ранее сообщалось о желании наставника попробовать силы за рубежом.
По информации польских СМИ, интерес к сотрудничеству с Папшуном уже проявили украинское «Динамо», греческий «Олимпиакос» и израильский «Маккаби» из Хайфы.
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