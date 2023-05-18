«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?

Коммерческий директор украинского футбольного клуба «Днепр-1» Вячеслав Фридман рассказал, за сколько команда может отпустить своего лидера Артема Довбика:

«Реалии нашего чемпионата показывают, что меньше, чем за 15 миллионов, мы бы его не хотели отдавать. Мудрика не буду брать, потому что он может действительно уникален и стоит каких-то безумных денег, но того же Забарного продали удачно. Тот же Цыганков стоил не столько, за сколько его отпустили, потому что там заканчивался контракт. «Динамо», насколько я знаю, получило хороший контракт на случай последующей продажи.

Если будет 15 миллионов, думаю, что есть смысл разговаривать. Безусловно, Довбика нужно отпускать, он заслужил это. Заслужил своим отношением к делу, игрой. У нас с ним и его агентом есть договоренность, что при первом же хорошем предложении, которое будет устраивать и нас, и его – мы его отпустим».

Действующий контракт Довбика с «Днепром-1» заканчивается в конце года.

В текущем сезоне 25-летний украинский форвард провел 26 матче в футболке «Днепра-1» в УПЛ, в которых он отличился 23 голами и 5 ассистами.