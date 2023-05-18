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  4. «Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?
Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 12:31 |
921
9

«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?

Вячеслав Фридман рассказал о позиции клуба

18 мая 2023, 12:31 |
921
9
«Довбика нужно отпускать». За сколько Днепр-1 готов продать лидера команды?
ФК Днепр-1. Артем Довбик

Коммерческий директор украинского футбольного клуба «Днепр-1» Вячеслав Фридман рассказал, за сколько команда может отпустить своего лидера Артема Довбика:

«Реалии нашего чемпионата показывают, что меньше, чем за 15 миллионов, мы бы его не хотели отдавать. Мудрика не буду брать, потому что он может действительно уникален и стоит каких-то безумных денег, но того же Забарного продали удачно. Тот же Цыганков стоил не столько, за сколько его отпустили, потому что там заканчивался контракт. «Динамо», насколько я знаю, получило хороший контракт на случай последующей продажи.

Если будет 15 миллионов, думаю, что есть смысл разговаривать. Безусловно, Довбика нужно отпускать, он заслужил это. Заслужил своим отношением к делу, игрой. У нас с ним и его агентом есть договоренность, что при первом же хорошем предложении, которое будет устраивать и нас, и его – мы его отпустим».

Действующий контракт Довбика с «Днепром-1» заканчивается в конце года.

В текущем сезоне 25-летний украинский форвард провел 26 матче в футболке «Днепра-1» в УПЛ, в которых он отличился 23 голами и 5 ассистами.

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Вячеслав Фридман Артем Довбик трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Источник YouTube
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Комментарии 9
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AleksDnipro87
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"Новости из Полтавы: 200К зарубежных денег уже ждут Ворсклу от "фонда Рината Ахметова"."
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Mr Voevudskiy
Полгода контакт и платить 15ляи!? Ор выше гор. Значит зимой за 0 уйдёт. Козломойский, хули
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potemkin78
а Коломойский точно не руководит Днепром-1, а то замашки те же
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BUROSTAVOK
Будет как с Цыганком Динама...За 5 уйдет -это максимум,или свободным агентом...За Супрягу на максималках больше не дадут. Он уже играл в Еуропке,что он там показал???Тем более клубы смотрят не на количество забитых пеналей как в игре с Александией.
А Лиге Конференции,что он показал???Все новости,что сейчас по Довбгику - это шум  со стороны их агентов. Все хотят заработать. Только Днепр 2 не заработает. Агент может дотянуть до деадлайна и все...
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-1
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Gargantua
если выйдут в ЛЧ то положат ему зп 2 млн и зачем его отпускать?
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-1
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