Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы

По итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги Европы.

В финальном поединке встретятся «Севилья» и «Рома». Матч пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Коуч римлян Жозе Моуриньо идет за своим 6-м трофеем. В его активе: два титула Лиги чемпионов (с Порту и Интером), два трофея Лиги Европы (с Порту и Манчестер Юнайтед), а также Лига конференций прошлого сезона (с Ромой).

Интересно, что «Севилья» имеет 6 трофеев Лиги Европы (ранее – Кубка УЕФА). Все 6 финалов в этом турнире испанский клуб выиграл.

Лига Европы. 1/2 финала

Ответные матчи, 18 мая

22:00. Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (д.в.) [первый матч – 1:1]

Голы: Сусо, 72, Ламела, 95 – Влахович, 65.

22:00. Байер (Германия) – Рома (Италия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Финал. 31 мая. Будапешт (Венгрия)

Севилья (Испания) – Рома (Италия)

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