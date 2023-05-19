Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
В финальном поединке 31 мая в Будапеште встретятся «Севилья» и «Рома»
По итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги Европы.
В финальном поединке встретятся «Севилья» и «Рома». Матч пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Коуч римлян Жозе Моуриньо идет за своим 6-м трофеем. В его активе: два титула Лиги чемпионов (с Порту и Интером), два трофея Лиги Европы (с Порту и Манчестер Юнайтед), а также Лига конференций прошлого сезона (с Ромой).
Интересно, что «Севилья» имеет 6 трофеев Лиги Европы (ранее – Кубка УЕФА). Все 6 финалов в этом турнире испанский клуб выиграл.
Лига Европы. 1/2 финала
Ответные матчи, 18 мая
22:00. Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (д.в.) [первый матч – 1:1]
Голы: Сусо, 72, Ламела, 95 – Влахович, 65.
22:00. Байер (Германия) – Рома (Италия) – 0:0 (первый матч – 0:1)
Финал. 31 мая. Будапешт (Венгрия)
- Севилья (Испания) – Рома (Италия)
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