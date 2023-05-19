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  4. Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
Лига Европы
19 мая 2023, 00:47 | Обновлено 19 мая 2023, 01:14
276
0

Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы

В финальном поединке 31 мая в Будапеште встретятся «Севилья» и «Рома»

19 мая 2023, 00:47 | Обновлено 19 мая 2023, 01:14
276
0
Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги Европы.

В финальном поединке встретятся «Севилья» и «Рома». Матч пройдет 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Коуч римлян Жозе Моуриньо идет за своим 6-м трофеем. В его активе: два титула Лиги чемпионов (с Порту и Интером), два трофея Лиги Европы (с Порту и Манчестер Юнайтед), а также Лига конференций прошлого сезона (с Ромой).

Интересно, что «Севилья» имеет 6 трофеев Лиги Европы (ранее – Кубка УЕФА). Все 6 финалов в этом турнире испанский клуб выиграл.

Лига Европы. 1/2 финала

Ответные матчи, 18 мая

22:00. Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (д.в.) [первый матч – 1:1]

Голы: Сусо, 72, Ламела, 95 – Влахович, 65.

22:00. Байер (Германия) – Рома (Италия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

Финал. 31 мая. Будапешт (Венгрия)

  • Севилья (Испания) – Рома (Италия)

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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