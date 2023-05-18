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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 20:39 | Обновлено 18 мая 2023, 21:40
2022
12

Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно

По данным журналиста, в виде компенсации выплачивается 1 полная зарплата

18 мая 2023, 20:39 | Обновлено 18 мая 2023, 21:40
2022
12
Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
ФК Львов

В результате практически гарантированно вылета из УПЛ клуб «Львов» предлагает игрокам разорвать контракты досрочно.

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил подробности:

«Львов» предлагает своим игрокам преждевременно и полюбовно расторгнуть контракты. И это еще до завершения сезона. В виде компенсации дает полную зарплату. При этом шантажирует тем, что после вылета из УПЛ футболисты вообще могут ничего не получить.

Алексей Дитятьев принял условия, другие еще думают, торгуются. Доигрывать несколько последних туров львовяне собираются, привлекая собственную молодежь».

«Львов», набрав всего 13 очков, находится на последнем месте УПЛ и имеет только невероятные теоретические шансы на выживание в случае четырех побед в оставшихся матчах и многочисленных неудач конкурентов.

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Львов трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта Игорь Бурбас зарплаты Алексей Дитятьев
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 12
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Springfield
Ганьба!   Нет что бы как Уотфорд опять бороться в Первой лиге за возвращение назад, в УПЛ!
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+2
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Remark
По закону понятно что это нарушение! И так в любом случае делать нельзя!!!
Но так как они играли в этом сезоне, то они "по-человечески" со своих зарплат половину должны отдать клубу, а лучше перечислить на ВСУ))) К ним так же могут присоединиться игроки Металла.
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+1
olex.mykhailov
Карма, що було здобуто не чесно, втрачається з ганьбою😎
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+1
Alexsander Sichkarenko
Реально футболісти пагано працювали, задачу не виконали, їх звільняють так як звичайних робітників ледарів
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0
vazazh
Хлопята - тут хтось про ФК Карпати (а що воно таке, як воно виникло?)ю Так от колись СКА Львів виграв групу Б та був чемпіоном України (розідравши у вирішальному матчі СКА Київ 5:0). Грали там такі собі - К%апличний, Чуріков, Філяєв, Басалик, Пузач і таке інш. Коли відкрилася хвіртка до вищої ліги, керівництво міста створило фантом - Карпати (куди перетягли пів СКА, додав там дещо, наприклад Кулю, вихованця СКА, який ошивався в потім в Дрогобичі та Сільмаші). Не про це - немає базової основи в цієї ФК (хібі що фекальний клуб) - і це визначальне. 
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0
20052011
УПЛ - это сплошное извращение, а в руководстве извращенцы, во главе с барыгой-коррупционером павелкой. На фронт павелку!
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0
Gargantua
а какой смысл в этом?
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0
Eye of Providence
Далекоглядний топ-менеджмент з планом на подальший розвиток. Я не знаю нашо це написав, бо ФК Львів це не стосується жодним чином.
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0
BekXan
Я бачу та ситуація с неадекватним керівництвом яка була в фк Карпати перекинулась на фк Львів.Боягузи ви всього вилітаєте в першу лігу.Готуйтеся і боріться...
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0
Zanregent
Поэтому перед весенней частью УПЛ взяли больше 10 новых футболистов
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0
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