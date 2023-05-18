Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно

В результате практически гарантированно вылета из УПЛ клуб «Львов» предлагает игрокам разорвать контракты досрочно.

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил подробности:

«Львов» предлагает своим игрокам преждевременно и полюбовно расторгнуть контракты. И это еще до завершения сезона. В виде компенсации дает полную зарплату. При этом шантажирует тем, что после вылета из УПЛ футболисты вообще могут ничего не получить.

Алексей Дитятьев принял условия, другие еще думают, торгуются. Доигрывать несколько последних туров львовяне собираются, привлекая собственную молодежь».

«Львов», набрав всего 13 очков, находится на последнем месте УПЛ и имеет только невероятные теоретические шансы на выживание в случае четырех побед в оставшихся матчах и многочисленных неудач конкурентов.