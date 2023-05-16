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  4. Евгений ДИКИЙ: «Расширение УПЛ до 20 команд не планируется»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 22:35 | Обновлено 16 мая 2023, 22:42
239
0

Евгений ДИКИЙ: «Расширение УПЛ до 20 команд не планируется»

«Десна» и «Мариуполь» не подавали документы на прохождение аттестации

16 мая 2023, 22:35 | Обновлено 16 мая 2023, 22:42
239
0
Евгений ДИКИЙ: «Расширение УПЛ до 20 команд не планируется»
УПЛ. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отреагировал на информацию, что в следующем сезоне элитный дивизион могут расширить до 20 команд:

«Регламент УПЛ не предусматривает опцию расширения до 20 команд. Предусмотрено расширение до 18 команд при условии возвращения к соревнованиям «Десны» и «Мариуполя». Других вариантов не предусмотрено.

Потому эта информация выглядит странно. Расширение до 20 команд даже не обсуждалось как минимум в рамках УПЛ.

Ситуация с «Десной» и «Мариуполем»? По той информации, которая есть у меня сейчас, эти клубы не подавали документы на прохождение аттестации на следующий сезон. А без этой процедуры их не примут».

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Евгений Дикий Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Десна Чернигов Мариуполь
Источник Трибуна
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