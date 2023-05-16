Евгений ДИКИЙ: «Расширение УПЛ до 20 команд не планируется»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отреагировал на информацию, что в следующем сезоне элитный дивизион могут расширить до 20 команд:

«Регламент УПЛ не предусматривает опцию расширения до 20 команд. Предусмотрено расширение до 18 команд при условии возвращения к соревнованиям «Десны» и «Мариуполя». Других вариантов не предусмотрено.

Потому эта информация выглядит странно. Расширение до 20 команд даже не обсуждалось как минимум в рамках УПЛ.

Ситуация с «Десной» и «Мариуполем»? По той информации, которая есть у меня сейчас, эти клубы не подавали документы на прохождение аттестации на следующий сезон. А без этой процедуры их не примут».