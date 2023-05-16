Журналист: вероятно расширение УПЛ до 20 клубов

Журналист Владимир Зверов заявил, что в новом сезоне 2023/2024 гг. состав Украинской Премьер-лиги может быть расширен до 20 клубов.

Работу в данном направлении якобы уже ведет менеджмент «Львова». Некоторые клубы не против расширения и, вроде бы, уже дали свое предварительное согласие на одобрение такой инициативы.

Инсайдер утверждает, что 20 участников нового сезона в УПЛ будут сформированы из 16-ти клубов текущего сезона, а также двух лучших клубов Первой лиги – «Полесья» и «Оболони». Будут еще два претендента из Первой лиги на участие в стыковых матчах с клубами УПЛ. И никто не сбрасывает со счетов тот факт, что в новом сезоне могут возобновить свои выступления «Десна» из Чернигова и «Мариуполь», которые текущую кампанию пропускают.

«Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье», – подытожил Зверов.