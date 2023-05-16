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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 16:44 | Обновлено 16 мая 2023, 16:50
2418
13

Журналист: вероятно расширение УПЛ до 20 клубов

Инициатива якобы исходит от «Львова»

16 мая 2023, 16:44 | Обновлено 16 мая 2023, 16:50
2418
13
Журналист: вероятно расширение УПЛ до 20 клубов
УПЛ

Журналист Владимир Зверов заявил, что в новом сезоне 2023/2024 гг. состав Украинской Премьер-лиги может быть расширен до 20 клубов.

Работу в данном направлении якобы уже ведет менеджмент «Львова». Некоторые клубы не против расширения и, вроде бы, уже дали свое предварительное согласие на одобрение такой инициативы.

Инсайдер утверждает, что 20 участников нового сезона в УПЛ будут сформированы из 16-ти клубов текущего сезона, а также двух лучших клубов Первой лиги – «Полесья» и «Оболони». Будут еще два претендента из Первой лиги на участие в стыковых матчах с клубами УПЛ. И никто не сбрасывает со счетов тот факт, что в новом сезоне могут возобновить свои выступления «Десна» из Чернигова и «Мариуполь», которые текущую кампанию пропускают.

«Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье», – подытожил Зверов.

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Комментарии 13
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Samuel
Впринципі норм. В першій лізі є якраз норм 4 клуби які можуть грати на рівні УПЛ(правда рівень УПЛ не високий)
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+4
solomon
Цей недоклуб через кабінети як попав в вишку так і не заспокоється... нахер назад в другу лігу на своє законне місце, а після цього щось там предлагайте.
Прицьому ж вже один раз теж їх від вильоту спасло зняття іншої команди з чемпіонату.
p.s. металіст в теперешній реінкарнаціі це теж позорисько. І не заслужив не при яких раскладах залишитися в вишці.
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+3
serhiy
Що за фігню видумують.Гнати мокрими трусами всі "супер команди" ,що вилетять !!!
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+1
Злий Глобинець
Не треба нам такого щастя. І взагалі, війна, спад економіки. Скорочення кількості населення. Хтось наївно вважає, що ми можемо мати стільки клубів у вишці, як у 90-ті чи 2000-ні? Переконаний, що зараз вистачить і 14 клубів. А після війни видно буде.
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+1
Remark
Львову и Металу нечего делать в УПЛ! Зачем смотреть 5-0 в каждом матче!? 
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+1
Zdolaemo
20 ? у нас 8 команд нормального уровня не наберется а они еще аматоров в УПЛ хотят прибавить  о каком росте футбола можно говорить когда та же Зоря будет играть 90% матчей против дворовых команд ? 
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0
Remark
Что то как то непонятно!
16 команд с вышки + 2 с первой лиги! Это 18 клубов. И дальше пишется что ещё будет 2 команды с 1 лиги, которые будут играть в стыке с 2 командами УПЛ. То есть, в сумме все равно выходит 18 команд. 
Или они имеют ввиду, что если Десна и Мариуполь согласятся играть со следующего сезона, то будет 20 команд, а если нет!? То 18ть?
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0
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luceorius
 Високою ідеєю - наблизити УПЛ до 5-ти топ-чемпіонатів Європи - переслідується жалюгідна мета - зберегти місце у вищому дивізіоні для найнікчемнішої команди.
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0
Кумовья Красникова
Металлист который сейчас  фарм дешёвый фейковых с днепра ,и львов который  играл с фейковыми договорняки не хочет вылетать
Все понятно +12 очков для фейковых нужно 
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-1
Remark
Да, и вот это вот право Десны и Мариуполя, что они застолбили за собой место в УПЛ - тоже х..я полная!
У нас многие команды пропали с футбольной карты Украины по причине напрямую или косвенно связанной с войной. И что, за ними тоже где-то место закреплено? Металлург Д тоже в вышку, или Олимпик?
Плюс, кто даёт гарантии, что уровень той же Десны или Мариуполя со следующего сезона хоть как-то будет соответствовать уровню УПЛ? А вдруг, Десна наберёт игроков с местных ДЮСШа и будут играть в УПЛ проигрывая каждому с двузначным числом пропущенных голов. Кому это интересно? 
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-2
Dixon
18 клубов самое оно ну не 20 ,ФК Мариуполь и Десны наверное точно не будет в украинском футболе ещё,ФК Львов наверное хочет на дурачку остаться в вышке
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-2
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