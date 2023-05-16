Журналист: вероятно расширение УПЛ до 20 клубов
Инициатива якобы исходит от «Львова»
Журналист Владимир Зверов заявил, что в новом сезоне 2023/2024 гг. состав Украинской Премьер-лиги может быть расширен до 20 клубов.
Работу в данном направлении якобы уже ведет менеджмент «Львова». Некоторые клубы не против расширения и, вроде бы, уже дали свое предварительное согласие на одобрение такой инициативы.
Инсайдер утверждает, что 20 участников нового сезона в УПЛ будут сформированы из 16-ти клубов текущего сезона, а также двух лучших клубов Первой лиги – «Полесья» и «Оболони». Будут еще два претендента из Первой лиги на участие в стыковых матчах с клубами УПЛ. И никто не сбрасывает со счетов тот факт, что в новом сезоне могут возобновить свои выступления «Десна» из Чернигова и «Мариуполь», которые текущую кампанию пропускают.
«Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье», – подытожил Зверов.
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Все ради безопасности
Тренерский штаб не видит в этом особого смысла
Прицьому ж вже один раз теж їх від вильоту спасло зняття іншої команди з чемпіонату.
p.s. металіст в теперешній реінкарнаціі це теж позорисько. І не заслужив не при яких раскладах залишитися в вишці.
16 команд с вышки + 2 с первой лиги! Это 18 клубов. И дальше пишется что ещё будет 2 команды с 1 лиги, которые будут играть в стыке с 2 командами УПЛ. То есть, в сумме все равно выходит 18 команд.
Или они имеют ввиду, что если Десна и Мариуполь согласятся играть со следующего сезона, то будет 20 команд, а если нет!? То 18ть?
Все понятно +12 очков для фейковых нужно
У нас многие команды пропали с футбольной карты Украины по причине напрямую или косвенно связанной с войной. И что, за ними тоже где-то место закреплено? Металлург Д тоже в вышку, или Олимпик?
Плюс, кто даёт гарантии, что уровень той же Десны или Мариуполя со следующего сезона хоть как-то будет соответствовать уровню УПЛ? А вдруг, Десна наберёт игроков с местных ДЮСШа и будут играть в УПЛ проигрывая каждому с двузначным числом пропущенных голов. Кому это интересно?