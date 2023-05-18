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Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.05.2023 21:30 – FT 4 : 1
Брайтон
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Англия
18 мая 2023, 23:41 | Обновлено 19 мая 2023, 00:42
466
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Забил в свои и чужие. Ньюкасл разгромил Брайтон в перенесенном матче АПЛ

«Ньюкасл» занимает 3-е место, а «Брайтон» располагается на 6-й позиции

18 мая 2023, 23:41 | Обновлено 19 мая 2023, 00:42
466
1
Забил в свои и чужие. Ньюкасл разгромил Брайтон в перенесенном матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 4:1.

У хозяев поля отличились Дэн Берн, Каллум Уилсон и Бруно Гимараеш. У гостей отметился Дениз Ундав, причем он забил и соперникам, и в свои ворота.

«Ньюкасл» занимает 3-е место (69 очков), а «Брайтон» располагается на 6-й позиции (58 очков).

АПЛ. 25-й тур. 18 мая

Ньюкасл – Брайтон – 4:1

Голы: Дениз Ундав, 22 (автогол), Берн, 45, Уилсон, 89, Гимараеш, 90 – Дениз Ундав, 51

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Брайтон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
22’
ГОЛ ! Автогол забил Дениз Ундав (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Octopus
Так и из зоны еврокубков можно выпасть. Впереди у Брайтона еще и матч с МС.
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