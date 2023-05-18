Забил в свои и чужие. Ньюкасл разгромил Брайтон в перенесенном матче АПЛ

В перенесенном матче 25-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 4:1.

У хозяев поля отличились Дэн Берн, Каллум Уилсон и Бруно Гимараеш. У гостей отметился Дениз Ундав, причем он забил и соперникам, и в свои ворота.

«Ньюкасл» занимает 3-е место (69 очков), а «Брайтон» располагается на 6-й позиции (58 очков).

АПЛ. 25-й тур. 18 мая

Ньюкасл – Брайтон – 4:1

Голы: Дениз Ундав, 22 (автогол), Берн, 45, Уилсон, 89, Гимараеш, 90 – Дениз Ундав, 51

Видеообзор матча