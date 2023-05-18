Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.05.2023 21:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 мая 2023, 10:44 |
197
0

Ньюкасл – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 18 мая в 21:30 по Киеву

18 мая 2023, 10:44 |
197
0
Ньюкасл – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

18 мая на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда, безусловно, продолжила свой прогресс, который впечатлил еще во 2-м круге прошлого сезона. Но еще нужно довести сделанное до ума. А то может получиться, как в Кубке Лиги, где на этот раз дошли до финала, но решающий поединок проиграли без вариантов Манчестер Юнайтед. С этим же клубом подопечные Эдди Хау спорят за 3-4 места в итоговой турнирной таблице АПЛ. И, главное, в спор решил вмешаться еще и внезапно оживший Ливерпуль, и кто-то из тройки окажется лишним и останется без пропуска в Лигу чемпионов. Благо, что сороки весной преодолели спад. Но при обилии побед черно-белые проигрывали Астон Вилле и Арсеналу. Еще более болезненной может быть осечка в виде ничьей с Лидсом - Ливерпуль приближается.

Брайтон

Клуб пережил решающий момент уже по ходу нынешнего сезона. Осенью в Лондон переманили Грэма Поттера. Ушедшего в Челси менеджера довольно неожиданно сменил Де Дзерби. Роберто смог быстро перестроить игру, и именно его приход стал толчком к переходу чаек из стана амбициозных середняков в число претендентов на еврокубки. Кстати, они достойно смотрелись не только в АПЛ. В кубке они вылетели обидно: в полуфинале на Уэмбли с МЮ не было голов ни в основное, ни в дополнительное время, но в серии пенальти банально не повезло допустить ошибку первым. Кстати, после этого получилось взять реванш у манкунианцев уже в рамках чемпионата. Но после этого Альбион пережил разгром от Эвертона, 1:5. Нестабильность подчеркнули футболисты тем, что не просто взяли реванш с Арсеналом, но и разгромили его 3:0.

Статистика личных встреч

У Брайтона была 9-матчевая серия без поражений в очных поединках. Но в 2022-м году оживший Ньюкасл набрал 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы считают заметным фаворитом пары Ньюкасл. Но и Брайтон всегда может удивить - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Севилья – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Байер – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ
Ньюкасл Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джермейн ЛЕНС: «Приехал в спокойную страну, а потом...»
Футбол | 18 мая 2023, 09:32 1
Джермейн ЛЕНС: «Приехал в спокойную страну, а потом...»
Джермейн ЛЕНС: «Приехал в спокойную страну, а потом...»

Бывший игрок «Динамо» объяснил, почему не задержался в Украине

Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала
Футбол | 18 мая 2023, 00:43 0
Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала
Настоящий креативщик. Назван лучший игрок матча Ман Сити против Реала

Португальский хавбек Бернарду Силва стал автором двух голов в полуфинале ЛЧ

ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Футбол | 17.05.2023, 20:20
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Футбол | 18.05.2023, 00:10
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Бокс | 17.05.2023, 23:23
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
16.05.2023, 11:59 65
Футбол
Источник: контракт с Ребровым подписан
Источник: контракт с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 13
Футбол
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
Андре Уорд сделал прогноз на бой Хейни – Ломаченко
16.05.2023, 11:44 5
Бокс
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
17.05.2023, 00:35 35
Теннис
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
16.05.2023, 09:00 17
Война
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности