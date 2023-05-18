18 мая на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

Команда, безусловно, продолжила свой прогресс, который впечатлил еще во 2-м круге прошлого сезона. Но еще нужно довести сделанное до ума. А то может получиться, как в Кубке Лиги, где на этот раз дошли до финала, но решающий поединок проиграли без вариантов Манчестер Юнайтед. С этим же клубом подопечные Эдди Хау спорят за 3-4 места в итоговой турнирной таблице АПЛ. И, главное, в спор решил вмешаться еще и внезапно оживший Ливерпуль, и кто-то из тройки окажется лишним и останется без пропуска в Лигу чемпионов. Благо, что сороки весной преодолели спад. Но при обилии побед черно-белые проигрывали Астон Вилле и Арсеналу. Еще более болезненной может быть осечка в виде ничьей с Лидсом - Ливерпуль приближается.

Брайтон

Клуб пережил решающий момент уже по ходу нынешнего сезона. Осенью в Лондон переманили Грэма Поттера. Ушедшего в Челси менеджера довольно неожиданно сменил Де Дзерби. Роберто смог быстро перестроить игру, и именно его приход стал толчком к переходу чаек из стана амбициозных середняков в число претендентов на еврокубки. Кстати, они достойно смотрелись не только в АПЛ. В кубке они вылетели обидно: в полуфинале на Уэмбли с МЮ не было голов ни в основное, ни в дополнительное время, но в серии пенальти банально не повезло допустить ошибку первым. Кстати, после этого получилось взять реванш у манкунианцев уже в рамках чемпионата. Но после этого Альбион пережил разгром от Эвертона, 1:5. Нестабильность подчеркнули футболисты тем, что не просто взяли реванш с Арсеналом, но и разгромили его 3:0.

Статистика личных встреч

У Брайтона была 9-матчевая серия без поражений в очных поединках. Но в 2022-м году оживший Ньюкасл набрал 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы считают заметным фаворитом пары Ньюкасл. Но и Брайтон всегда может удивить - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).