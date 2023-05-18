В четверг, 18 мая, состоится матч перенесенный матч 25-го тура АПЛ между клубами «Ньюкасл» и «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:30 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Setanta Sports.

«Сороки» находятся на 3-й позиции в таблице АПЛ. У команды 66 очков. У «чаек» 58 пунктов. Они располагаются 6-м месте. В первом круге чемпионата Англии (2-й тур) клубы расписали ничью со счетом 0:0.

Ньюкасл – Брайтон. Сороки vs Чайки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция