Черные коты в мешке! Украинец Тутеров дебютировал в Англии с поражения

В понедельник, 17 апреля, состоялся матч чемпионата Англии по футболу среди команд U-21 между клубами «Вест Бромвич» и «Сандерленд». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «мешков».

С первых минут на поле появился 17-летний украинский форвард Тимур Тутеров. Он вышел в стартовом составе «черных котов» и отыграл все 90 минут, однако результативными действиями отличиться не смог.

Для Тимура это был дебютный матч в футболке «Сандерленда».

Сейчас молодежка «Сандерленда» занимает 8-е место в таблице Группы 2 чемпионата Англии среди команд U-21. У «черных котов» 20 очков после 20 туров.